Argentina reconoce deuda de US$ 16 millones con Paraguay por energía cedida en Yacyretá

En su respuesta al Senado argentino, la Secretaría de Energía de la Nación, reconoce la deuda con Paraguay por cesión de energía de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) por US$ 16,9 millones, según publica hoy el portal digital de noticias El Prisma.

La publicación señala que esta cifra de US$ 16,9 millones se desprende de un informe de la cámara alta argentina, confeccionado en base a más de 1.000 preguntas que los senadores le hicieron llegar a Guillermo Francos, el jefe de Gabinete del presidente Javier Milei. El alto funcionario aún se encontraba dando su informe de gestión ante el Senado de su país.

La publicación detalla que se trata del Informe 141, que elabora el Senado de la Nación con las respuestas que las distintas áreas del gobierno de Milei y que dieron a los senadores a través del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Puntualiza que el documento tiene 1049 páginas y le dedica a la Entidad Binacional Yacyreta (EBY) solo dos: las 521 y 522.

“Respecto de los créditos con Paraguay por cesión de energía, existe una deuda por compra de energía por USD 16.969.689″, puntualiza el documento (apuntemos que solo se trata de una cesión, según los términos del Tratado binacional aún vigente).

Yacyretá: Argentina pagó unos US$ 4,7 millones en octubre

Lo último que se supo en el ámbito local es que el gobierno argentino pagó al Tesoro Nacional en octubre de este año, por cesión de energía en Yacyretá, unos US$ 4,7 millones. Esto tras la presión que realiza el gobierno de Santiago Peña con el mayor consumo de la energía que le corresponde en la binacional, llegando inclusive a usar su 50%.

De acuerdo con los últimos reportes que se conocieron desde Yacyretá y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en total este año lo abonado por el gobierno de Javier Milei fue US$ 116.839.539.

En junio pasado, la EBY, lado paraguayo, destacó que “el Gobierno argentino transfirió a nuestro país USD 100 millones en concepto de pago por cesión de energía producida por la Central Hidroeléctrica Yacyretá”.

Asimismo, reconoció que “la deuda total en ese concepto ascendía a 132 millones de dólares”. Además, publicaron que en mayo se recibió una transferencia de 12 millones de dólares y en junio 100 millones de dólares, quedando un saldo de 20 millones de dólares. Este saldo mencionado, habría bajado a poco más de US$ 15 millones tras el pago de los US$ 4,7 millones realizados en octubre, por lo que se deduce que tras las cesiones de energía realizadas desde entonces, la deuda volvió a acumularse hasta llegar a los US$ 16,9 millones.

Consejeros

La publicación mencionada también indica que “la Secretaría de Energía informa que, actualmente, la entidad cuenta con el director ejecutivo de Argentina, y con un miembro del consejo directivo argentino” (en rigor Consejo de Administración), haciendo referencia al director Alfonso Peña y a José Antonio López, el único de los cuatro consejeros que debe designar el gobierno argentino.

Asimismo, Francos adelanta que en ese informe que “se nombrará próximamente al menos un miembro más del consejo para poder lograr cuórum” e informa que “mientras tanto” las decisiones, especialmente lo referido a seguridad, se toman “ad referéndum del Consejo”, que una vez conformado con la totalidad de sus miembros no tendrá más alternativa que aprobarlas.