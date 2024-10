“Los argentinos se niegan a pagar a la margen derecha una deuda de US$ 86.000.000”, dice consejero de Yacyretá

Durante su presencia en el I Congreso Internacional de Gobiernos, que se llevó adelante ayer en San Ignacio Guazú, Michel Flores declaró a los medios de prensa que junto al director paraguayo, licenciado Luis Benítez, está escuchando a las organizaciones sociales del departamento de Misiones, a las universidades y a los gremios organizados, buscando que la EBY pueda cumplir su rol social y construir una línea de acción. “Muchas veces, para cualquier otro proyecto se invierten recursos de la Entidad Binacional Yacyretá y muchas veces no se tiene la posibilidad de encontrar lo que realmente le interesa a la sociedad entera”, sostuvo.

Al mismo tiempo, manifestó que la margen derecha de Yacyretá sigue trabajando con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), retirando la totalidad del 50 % de la energía que le corresponde de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY). “Hasta ahora los argentinos se niegan a pagar esos meses adeudados a la margen derecha; se habla de unos US$ 86.000.000 que nuestro Gobierno quiere cobrar de una sola vez”, resaltó.

La Argentina envió una propuesta de pago fraccionado hasta en cuatro cuotas, pero el presidente de la República no accedió a ese pedido. Muchos proyectos no se pueden ejecutar debido a que la liquidación es de unos US$ 12.500.000 mensuales; el funcionamiento básico de la EBY hoy requiere aproximadamente US$ 9.500.000, y el resto se distribuye en los cuatro departamentos de la zona de afectación (Misiones, Itapúa, Ñeembucú y Caazapá). “Todavía la Entidad no se hace sentir con esos recursos; por lo menos necesitamos unos US$ 20.000.000 mensuales para abordar todos los problemas que se tienen en la zona de afectación”, apuntó.

En otro momento, expresó que el Consejo de Yacyretá apoya la decisión del Gobierno de Santiago Peña de buscar siempre un acuerdo formal con los argentinos una vez que ellos paguen la totalidad de la deuda.

“En varias oportunidades, ellos pidieron que Paraguay pueda ceder, pero nosotros nos mantenemos en la posición de cobrar toda la deuda y, de ahí en más, proyectar un acuerdo formal sobre las liquidaciones mensuales y la entrega de energía que pueda hacer la margen derecha a la margen izquierda”, expresó.

