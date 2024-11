Inversión extranjera: ¿cuál es el flujo que queda en el país y de dónde proviene?

La cifra de US$ 324 millones en flujo de ID resulta de la resta entre el ingreso bruto o entrada de capital de US$ 2.326 millones y un flujo bruto de salida de US$ 2.002 millones en el periodo 2023, informó ayer el Banco Central .

Según informó el BCP, el flujo de inversión directa que efectivamente queda en el país bajó en 55% en comparación al año anterior de US$ 725 millones, que representa una disminución de US$ 401 millones en el flujo de ID que queda en el país.

Por componentes, el flujo neto de ID en el país estuvo explicado principalmente por la capitalización y la reinversión de utilidades, contrarrestado parcialmente por préstamos netos negativos, que resultaron de una colocación de activos y amortización de pasivos con el exterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Inversión por actividad económica

Por rama de actividad económica, se observó un buen desempeño en los flujos netos de ID de intermediación financiera, comunicaciones, producción de químicos, forestal, comercio y ganadería, estos flujos positivos se vieron atenuados por flujos netos negativos en agricultura, elaboración de aceites, productos metálicos, servicios a las empresas, producción de cueros y calzados, minerales metálicos y metales comunes.

Con estos resultados, el saldo de la ID al cierre del 2023 asciende a USD 8.531 millones, registrando un incremento del 4% con respecto al 2022. Las actividades económicas con mayor participación en los saldos de ID han sido comercio (19%), intermediación financiera (18%), elaboración de aceites (10%) y transporte (7%).

Lea más: Flujo de inversión extranjera sumó US$ 725 millones en 2022

Los mayores inversores

En los últimos años, Paraguay ha recibido inversión directa de un número creciente de países. Actualmente, provienen principalmente de inversionistas residentes en Brasil (US$ 1.321 millones), Estados Unidos (US$ 967 millones), Países Bajos (US$ 930 millones), Uruguay (US$ 707 millones) y España (US$ 624 millones). Otros países que han ampliado su posición en la ID de Paraguay han sido Chile, Islas Vírgenes Británicas y Argentina. El número de países inversores directos en el país ascendió a 56 en 2023.

Lea más: ¿Qué ha pasado con la inversión extranjera?

Flujo de ID en la región y el mundo

En 2023, los flujos netos mundiales de ID presentaron una ligera disminución en torno al 1,8% y alcanzaron US$ 1.332 miles de millones. Esta cifra global resultó afectada por las fuertes oscilaciones de los flujos financieros a través de un pequeño número de economías europeas; excluyendo el efecto de estas economías, los flujos mundiales de ID fueron más de un 10% inferiores a los de 2022.