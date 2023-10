Flujo de inversión extranjera sumó US$ 725 millones en 2022

La cifra de US$ 725 millones en flujo de ID resulta de la resta entre el ingreso bruto o entrada de capital de US$ 2.230 millones y un flujo bruto de salida de US$ 1.505 millones, informó ayer el Banco Central .

Según informó el BCP, el flujo de inversión directa que efectivamente queda en el país creció en 291% en comparación al año anterior de US$ 185 millones.

De acuerdo con las explicaciones de los técnicos de la banca matriz, el flujo neto de ID estuvo explicado, principalmente, por las utilidades reinvertidas, los préstamos netos de ID y en menor medida por las capitalizaciones.

Por rama económica, se destaca la dinámica que presentaron en el último año los rubros de intermediación financiera, comercio, producción de químicos, elaboración de aceites y productos metálicos, los que se vieron atenuados por menores flujos netos en las actividades de comunicación, ganadería, transporte y maquinarias y equipos.

Con estos resultados, el saldo de la ID al cierre del 2022 ascendió a US$ 7.666 millones, registrando un incremento del 5% con respecto al año 2021. Las actividades económicas con mayor participación en los saldos acumulados de ID son comercio (18%), intermediación financiera (16%), elaboración de aceites (11%) y transporte (7%).

Los mayores inversores

En los últimos años, Paraguay recibió inversión directa de un número creciente de países y actualmente, provienen principalmente de inversionistas residentes en Brasil (US$ 1.017 millones), Estados Unidos (US$ 952 millones), Países Bajos (US$ 902 millones), Uruguay (US$ 580 millones) y España (US$ 576 millones).

Otros países que han ampliado su posición en la ID de Paraguay fueron Luxemburgo y Alemania. El número de países inversores directos en el país ascendió a 48 en 2022.