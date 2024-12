Venció el contrato de firma ligada a Alejandro Domínguez: ¿Dónde está el gasoíl?, la pregunta que Petropar evita responder

El 30 de noviembre último venció el contrato firmado entre Petróleos Paraguayos (Petropar) y la firma catarí Doha Holding Group LLC, según los términos de dicho documento, pero hasta hoy nadie de la estatal ha explicado dónde están las 100.000 toneladas métricas de gasoíl que la citada empresa ya debía proveer a la fecha a la petrolera pública.

Según los registros de Contrataciones Públicas, la compañía extranjera está representada por Alejando Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez, el misterioso jeque Kalifa Bin Halad Al-Tuani y Saad Doukali.

El presidente de la estatal, Eddie Jara, apuró la adjudicación a la desconocida empresa por un monto total de US$ 61 millones, la cual fue creada recién en diciembre del año pasado, al parecer solo para esta transacción con la compañía estatal. Además, sospechosamente, ni siquiera evaluaron su capacidad financiera.

De acuerdo con los documentos que están disponibles en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), las negociaciones oficiales con la compañía foránea se iniciaron en agosto último, con intercambios de correos, y la adjudicación se concretó el 27 de setiembre. El 30 del mismo mes, se rubricó el contrato en tiempo récord.

¿En qué quedó la supuesta urgencia se Petropar?

Otro aspecto que nadie aclara es ¿en qué quedó la supuesta urgencia que tenía Petropar de acceder al combustible?

Petropar alegó una urgencia de compra para recurrir a un “procedimiento especial de contratación”, que le dio vía libre a la adquisición a espaldas de la ciudadanía, sin siquiera publicar el pliego del llamado en el portal de la DNCP. De hecho, comunicó de la adquicisión a Contrataciones recién 45 días después de adjudicar y fue publicando de a poco la documentación (es decir, en vez de subirla toda completa, lo hizo por partes).

Justamente, por la supuesta “rapidez” con la que se quería contar con el carburante, al milagroso precio de US$ 610 por tonelada métrica (que ni Brasil con su enorme volumen de compra ha podido conseguir), el plazo de vigencia del contrato fue de solo dos meses (usual en las compras de oportunidad). Sin embargo, la “prisa” terminó una vez que se firmó el contrato, pues hasta ahora sigue esperando que llegue el diésel de la empresa foránea.

El titular de la estatal, Eddie Jara, el gerente general, William Wilka, y la directora comercial de la estatal, Vanessa Iribás, evitan responder nuestras consultas, ignorando las llamadas y mensajes. El representante local de la empresa, Domínguez Pérez, tampoco responde las llamadas y mensajes.

¿Rescindirá el contrato y reclamará la garantía?

Desde la empresa estatal habían informado el mes pasado que el carburante llegaría al país supuestamente a comienzos de diciembre, ya después del vencimiento del contrato, pero luego ya nadie respondió al respecto.

Lo cierto es que si rescinde el contrato, la estatal debe reclamar la garantía de fiel cumplimiento por un monto de US$ 3.050.000, que la empresa catarí presentó en formato de una declaración jurada, con la firma del jeque Kalifa Bin Hamad Al-Thani y con un supuesto aval del banco “Qatar International Islamic Bank (QIIB)”.

Esta caución tiene varias inconsistencias, como por ejemplo, que la declaración jurada tiene fecha del 24 de setiembre último, es decir, anterior a la recepción de las ofertas y la firma del contrato, que tienen fecha del 26 y 30 de setiembre, respectivamente.

Afirman que no corresponde ampliación de plazos

Fuentes del sector de combustibles señalaron a este diario que el contrato entre Doha Holding y Petropar se extingue por incumplimiento o por vencimiento del plazo. Pero la empresa estatal no canceló el trato y, sospechosamente, sigue esperando a la empresa catarí. Tampoco se ha informado de la introducción de alguna adenda para ampliar los plazos.

No obstante, nuestras fuentes del sector privado señalaron al respecto que en esta compra en particular no se debería aceptar ninguna prórroga, ya que se trata de una compra urgente de oportunidad (por los precios bajos).

Según las bases y condiciones y el contrato firmado, la primera tanda del gasoil (25.000 toneladas métricas) debía entregarse entre el 23 y 25 de octubre, en Campana, Km 171 del Río Paraná, Guazú, en la República Argentina (modalidad CIF).

La segunda tanda del producto debió arribar entre el 30 de octubre y 1 de noviembre; la tercera, entre el 6 y 8 noviembre; y la última, entre el 13 y 15 de noviembre. Todas las partidas se dividieron en 25.000 toneladas métricas y se deben entregar en el punto mencionado.