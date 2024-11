Correo revela que firma ligada a hijo de Alejandro Domínguez mintió a Petropar para adjudicarse millonario contrato

Un nuevo documento al que accedió ABC revela cómo actuó la empresa Doha Holding Group LLC, de Catar, para quedarse con el millonario contrato de US$ 61 millones con Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara. Se trata de la copia de un correo, fechado el 20 de setiembre último, que remitió Saad Doukali, representante de la citada compañía, al gerente de comercio exterior de la petrolera pública, Ramón Benítez.

En dicho mail, en el que Doha Holding oficializó su propuesta, informó a la estatal que iba a poder cumplir con los plazos requeridos y al precio “milagroso” que ofertó. A partir de ahí, los tiempos de gestión fueron meteóricos. Siete días después, el 27 de setiembre, Petropar le adjudicó y el 30 del mismo mes, se rubricó el millonario contrato.

Sin embargo, tal y como lo advirtieron en su momento empresarios privados de nuestro país, esta firma a la que nadie conoce en el sector local de los combustibles no cumplió con el plazo que prometió y hasta ahora sigue sin entregar la primera carga. Entonces, ¿aquel correo se envió de mala fe, sabiendo que no se iba a cumplir con los tiempos? Esa pregunta no responden la empresa catarí ni Petropar, pese al supuesto urgimiento que ésta tenía (y que usó de excusa para recurrir a un “procedimiento especial de contratación”, que le permitió hacer el llamado a espaldas de la opinión pública, en vez de uno ordinario).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Engañoso correo

“En nombre de Doha Holding Group, confirmamos que podemos cumplir con los plazos tentativos de entrega y los volúmenes mínimos y/o máximos indicados, así como la calidad solicitada. En este sentido, por la presente sometemos nuestra propuesta firme de US$ 610 por tonelada métrica, para un volumen de hasta 100.000 TM (+-5%)”, se lee en el correo, originalmente en inglés, que recién ahora está disponible en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

A través de dicho documento, la empresa pública justificó ante Contrataciones la estimación de precios del “procedimiento especial” de que utilizó, gracias al cual ni siquiera publicó el pliego del llamado en el portal de la DNCP. Recién 40 días después de la adjudicación comenzó a enviar los documentos “a cuenta gotas” incumpliendo los plazos y tras observaciones de dicha institución.

Lea más: “Firma catarí” debe pagar más de US$ 3 millones a Petropar si no entrega el gasoíl

Correo a Petropar con copia a “A Domínguez” y un misterioso “J Jiménez”

El email remitido por Doukali a Petropar fue con copia a William Wilka y Samantha Chamorro, ambos funcionarios de Petropar, y también a “A Domínguez“ y “J Jiménez” que tienen correos oficiales de Doha Holding. ABC quiso obtener una respuesta oficial de quién es Jiménez y si Domínguez es el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, o su hijo, Alejandro Domínguez Pérez, quien figura en el portal de DNCP como representante de la firma Catarí. Pero ninguna autoridad pública ni los Domínguez respondieron nuestros mensajes y llamadas.

El 19 de setiembre, el gerente de comercio exterior de Petropar había enviado a varias empresas un correo solicitando cotizaciones de gasoil. Puso en copia a Domínguez y Jiménez. Fue así que Doha Holding Group LLC contestó al día siguiente y hoy se sabe que fue una respuesta engañosa.

Según las bases y condiciones y el contrato firmado, la primera tanda del gasoíl (25.000 toneladas métricas) debía entregarse entre el 23 y 25 de octubre, en Campana, Km 171 del Río Paraná Guazú en la República Argentina (modalidad CIF). O sea, hace un mes. Pero desde la propia petrolera ya confirmaron que no se cumplirá con esta fecha y dijeron que el carburante llegaría al país supuestamente diciembre. Aunque luego de esas declaraciones que dieron el mes pasado, ya nadie explicó dónde está actualmente la carga y si realmente se traerá de Catar o cambiaron de país de origen. Algunas fuentes mencionan que se habrían hecho negociaciones con Venezuela, aunque nadie ha aclarado de manera oficial si esto es verdad.

La segunda tanda del producto debía arribar entre el 30 de octubre y 1 de noviembre; la tercera, entre el 6 y 8 noviembre; y la última, entre el 13 y 15 de noviembre. Todas las partidas se dividieron en 25.000 toneladas métricas y se deben entregar en Campana, Km 171 del Río Paraná Guazú.

Lea más: Ni Brasil, con un mercado 3.000% mayor que el paraguayo, logró el precio “milagroso” de Petropar

Un misterioso jeque y una dudosa garantía

Petropar también publicó esta semana la garantía de fiel cumplimiento del contrato firmado hace meses con Doha Holding Group LLC. En este caso, la empresa presentó una declaración jurada como caución, con un supuesto aval del banco “Qatar International Islamic Bank (QIIB)”, con el que la firma catarí “certificó” su solvencia económica.

La dudosa constancia bancaria se expidió a nombre del misterioso jeque Kalifa Bin Hamad Al-Thani y la declaración jurada también tiene la firma del desconocido empresario, aparentemente catarí.

Lea más: Petropar: aparece dudosa garantía que presentó firma ligada a hijo de titular de Conmebol

Khalifa Hamad Al-Thani no aparecía hasta hace poco como representante legal de Doha Holding Group LLC en el portal de Contrataciones Públicas, pero luego de firmar el contrato con Petropar -sin estar en los registros como observó en su momento la DNCP- fue inscripto en el sistema de la citada institución.

Quienes aparecían desde un inicio (y siguen figurando) como representantes de la compañía son Alejandro Facundo Domínguez Pérez (hijo del presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez) y Saad Doukali.

Lo cierto es que hay varias incongruencias en la garantía que presentó la firma foránea, según se puede observar, como por ejemplo, que la declaración jurada está fechada el 24 de setiembre último, es decir, antes de la recepción de las ofertas y la firma del contrato, que tienen fecha del 26 y 30 de setiembre, respectivamente.