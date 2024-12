INC adjudica provisión de coque a empresa que le proveyó combustible de mala calidad

La Industria Nacional del Cemento (INC) nuevamente está comprando pet coke para usar en su horno de clínker y reportó una importante reducción del precio del producto. La adjudicación, sin embargo, fue a una proveedora que en el pasado ya le vendió este combustible, en consorcio con otra firma, y que se cuestionó por no tener la calidad contratada. La INC dice que ahora la empresa cumplió el PBC, mientras que los propietarios no han querido dar declaraciones.