INC cumple 55 años: cementera estatal sigue deficitaria, pese a millonarias “inversiones”

La INC cumple hoy 55 años de existencia, pero sin nada para celebrar, porque la empresa estatal, que recibió una “inyección” de US$ 80 millones de los bonos soberanos, sigue deficitaria y actualmente adeuda 1.800.000 bolsas de cemento a sus clientes, los que a pesar de pagar por adelantado no reciben el producto.