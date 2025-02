Desempeño y desafíos en la atracción de Inversión Directa en Paraguay

El análisis de la dinámica de la ID en Paraguay entre 2019 y 2023 evidencia un comportamiento volátil, con periodos de entrada y salida de capital, de acuerdo con datos del Banco Central del Paraguay (BCP).

En el primer trimestre de 2019, el flujo de inversión reportó un ingreso de US$ 277,1 millones, pero cerró el año con una salida neta de US$ 180,6 millones en el último trimestre, reflejando una variación de -65,2%.

En 2020, a pesar de la caída registrada en el primer trimestre, el segundo trimestre mostró un repunte significativo. Sin embargo, la tendencia decreciente se reanudó en la segunda mitad del año, cerrando con una salida de US$ 58,3 millones.

Durante 2021, la volatilidad se acentuó. En el primer trimestre se había reportado una fuerte salida de capital por US$ 217,9 millones, seguida de ingresos en los dos trimestres posteriores, con US$ 243,07 millones y US$ 309,7 millones, respectivamente. Finalmente se ubicó con una nueva salida de US$ 66,7 millones en el último trimestre.

En 2022, la ID alcanzó su máximo nivel en el primer trimestre, con US$ 513,5 millones. No obstante, en los trimestres siguientes, el flujo mostró una tendencia decreciente, cerrando el año con US$ 52,2 millones. mientras que en el 2023 mantuvo un comportamiento inestable. El primer trimestre registró una salida de US$ 168,5 millones, seguida de ingresos moderados en los trimestres posteriores, cerrando con US$ 174,3 millones en el último trimestre. A diferencia de 2022, la caída de la inversión en 2023 estuvo relacionada con una reducción en los préstamos entre empresas.

Relación ID/PIB

En el año 2019, la Inversión Directa representó 0,92% del Producto Interno Bruto (PIB), descendiendo a 0,89% en 2020 y a 0,67% en 2021. En 2022 el indicador experimentó un repunte significativo hasta 1,91%, para luego reducirse nuevamente en 2023, ubicándose en 0,75% con respecto al PIB.

El análisis revela que, si bien la ID ha mostrado cierta capacidad de recuperación tras periodos de salida de capital, su comportamiento sigue siendo errático. La variabilidad en la entrada de inversión sugiere la influencia de factores tanto internos como externos, incluyendo la estabilidad macroeconómica, el clima de inversión y las condiciones del mercado global.

Un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) había referenciado que, a pesar de la caída de la ID en 2023, los anuncios de proyectos de inversión en el país habían aumentado, lo que refleja el interés de los inversionistas en Paraguay. Por tanto, para fortalecer el flujo de inversión extranjera, resulta fundamental implementar políticas que generen mayor confianza y predictibilidad, garantizando un entorno propicio para la atracción de capital.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.