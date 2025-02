Deuda pública: el 51,4% fue contraída a través de la emisión de bonos

Los preparativos para la obtención de un nuevo paquete de deuda está en marcha, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos; y el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, están en los Estados Unidos realizando las primeras reuniones con los inversionistas.

El nuevo endeudamiento mediante la emisión de bonos soberanos rondaría los US$ 1.000 millones y la operación se estaría programando para el transcurso de la próxima semana, en la Bolsa de Nueva York, Estados Unidos.

Los últimos datos del MEF dan cuentas que la deuda contraída por la vía de la emisión de bonos del Tesoro, local e internacional, asciende a US$ 9.302,8 millones, lo que ya representa el 51,4% de la deuda pública total de US$ 18.083,2 millones.

El endeudamiento en bonos se presenta de la siguiente manera: US$ 7.103,7 millones corresponden a bonos soberanos colocados en el mercado internacional, US$ 1.697,5 millones bonos negociados en el mercado local y US$ 501,5 millones bonos perpetuos que están en poder del BCP.

Los recursos captados a través de los bonos, en principio, se destinaba en su mayor parte a inversiones en infraestructura con el objetivo de desarrollar el país. Sin embargo, con los años se fue modificando y, actualmente, la mayor proporción se utiliza para pagar los vencimientos de deudas o, como se lo conoce comúnmente a esta operación, para “bicicletear” la deuda.

Además de cumplirse con los acreedores, los fondos también se destinaron como aporte de capital a organismos internacionales, transferencia a la Municipalidad de Asunción, entre otros gastos, según los últimos datos del MEF.

Deuda pública total

La pública total al mes de diciembre al año pasado se situó en US$ 18.083,2 millones, que equivale al 40,7% del PIB, por encima del tope del 40% considerad sostenible para nuestro país por parte de economistas locales y organismos financieros internacionales.

Esta nueva cifra representa un aumento US$ 1.517,3 millones en comparación con el ejercicio fiscal 2023, cuando ascendía a US$ 16.565,9 millones y representaba 38,5% del PIB en aquel entonces.