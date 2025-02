Ventas al Brasil impulsan la exportación de la zafra de trigo 2024

Al considerar únicamente el ciclo de la zafra 2024, de octubre a enero pasado, Paraguay exportó 203.663 toneladas de trigo, con un incremento del 76% o unas 87.962 toneladas frente a la campaña 2023, cuando el registro alcanzó 115.701 toneladas, según el reporte de comercio exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

Sonia Tomassone, asesora de Comercio Exterior de Capeco, explicó que si bien en el primer mes generalmente se registran pocos envíos tanto de trigo como de maíz debido a la cosecha de soja, hubo oportunidades de comercialización, especialmente al mercado brasileño.

No obstante, si se consideran solo los envíos por año calendario, sí se puede observar una caída tanto en volumen como en valores. Mientras que en enero de 2024 se embarcaron 36.084 toneladas de trigo, en el arranque de este año solo se exportaron 14.264 toneladas, que impactó en el ingreso de divisas para este rubro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ingresos por exportación de maíz caen 38% por múltiples factores

En enero pasado, la comercialización de trigo al mercado internacional generó US$ 3.295.704, que implica una disminución de 53% o US$ 3.731.879 en comparación al mismo periodo del año pasado, cuando el registro ascendió a US$ 7.027.583

Principales destinos

Tomassone explicó igualmente que el trigo es altamente industrializado en el país y posee un consumo interno de 700.000 toneladas/año, por lo que el remanente para exportación es bajo.

Entre los diversos mercados, Brasil sigue siendo el principal, con el 99% del total exportado seguido por Bolivia y Vietnam (1%).

En total, 31 empresas fueron responsables de las exportaciones de la zafra de trigo 2024. El ranking de exportadores está encabezado por Sumar Trading (12%) y le siguen Agrofértil (10%), LAR y Agrosilo Santa Catalina (9%) y Ovetril (8%).