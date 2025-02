Mejora el clima para negocios, pero las inversiones grandes no llegan

Paraguay sigue liderando el ranking de países con el mejor Índice de Clima Económico (ICE) en América Latina, de acuerdo con los resultados de la última encuesta elaborada por la Fundación Getulio Vargas (FGV) de la Dirección Internacional del Instituto Brasileño de Economía.

Este indicador mide la evaluación de expertos sobre la situación económica actual y las proyecciones para los próximos seis meses. Sobre los resultados al cuarto trimestre del 2024, Paraguay logró 153,9 puntos, que representa un incremento de 8,9 puntos en comparación al trimestre anterior, y consolidando su liderazgo en el contexto regional.

Al respecto, el analista de inversiones Amílcar Ferreira detalló que Paraguay sigue bien posicionado en la percepción de los inversores, de los agentes del sector y esto debido a su buena política macroeconómica, baja inflación, independencia de su banco central que ayuda a mantener el valor de la moneda, entre otros factores que sin dudas son elementales para la planificación a largo plazo. Además que los costos de producción son relativamente más bajos, impuestos reducidos en comparación a la región y que finalmente hacen que los agentes consideren un clima interesante para sus inversiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Encuesta ubica a Paraguay con mejor clima de negocios

¿Porqué no llegan las grandes inversiones?

Si bien han llegado inversiones al país en los últimos años, potenciando rubros como el sector productivo, o la maquila que siguen creciendo, no se han visto inversiones muy grandes.

El flujo de Inversión Extranjera Directa (ID)oscila entre US$ 300 millones a US$ 400 millones al año, cuando en otros países del bloque, superan los US$ 1.000 millones al año.

Ferreira detalló que los grandes inversores miran otros aspectos además de la estabilidad económica. Para ellos es importante la garantía en lo que respecta a la seguridad jurídica, y este contexto, estos inversores se fijan mucho en los reportes de las calificadoras de riesgos.

El profesional explicó que todas estas situaciones que se denunciaron de los chats del difundo diputado Eulalio “Lalo” Gomes con jueces, fiscales, legisladores, donde se evidenciaron casos de corrupción, tráfico de influencia, favores políticos, entre otras situaciones, afectan la imagen y credibilidad en las instituciones.

Lea más: Chats de Lalo Gomes: empresarios advierten sobre impacto económico

Añadió que las calificaciones internacionales tienen un componente cuantitativo técnico, pero también tienen un componente de calidad institucional, y miran de cerca estos temas y si todavía las demás (S&P y Fitch) no se animaron a darnos el grado de inversión, es justamente por estos temas que evidencian la debilidad de nuestras instituciones.

“Yo creo que va afectar en las calificaciones, porque ya son más rigurosas en estas instancias, miran lo que está pasando en el país y el riesgo que puede significar ” acotó.

El profesional insistió en que ya no alcanza con solamente crear iniciativas y proyectos, y que es el momento en el que Paraguay debe demostrar con acciones concretas, con resultados, su decisión de combatir la corrupción, de depurar el sistema judicial, de perseguir realmente a esa parte de la economía que se mueve en el ámbito del crimen organizado, de las mafias, etc.