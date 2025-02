Créditos AFD: Aprobaciones en enero fueron mayormente para industrias y viviendas

En el mes de enero del 2025 la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) aprobó créditos por valor de más de US$ 27 millones que benefició a unas 287 familias y empresas generando más de 3.900 empleos directos, según se desprende de un reporte emitido por la banca estatal de segundo piso.

De acuerdo con lo reportado por la AFD, el sector industrial se destaca entre las mayores aprobaciones de crédito en el primer mes del año por valor de US$ 15 millones, que representa más del 55% del total de las aprobaciones realizadas por el banco en enero del corriente año.

En segundo lugar, se ubica el sector de viviendas con el 38,4% del total de préstamos otorgados, por un valor de US$ 10,4 millones para financiar la construcción y compra de casas, según informó la AFD.

Durante el mes de enero, se destaca el número de créditos otorgados bajo el producto Primera Vivienda, con el cual se beneficiaron 196 familias con préstamos por US$ 7 millones; en lo que respecta al producto “Mi casa”, se aprobaron 61 solicitudes que totalizaron por US$ 3,4 millones. En ambos productos, el Banco Itaú logró las mayores aprobaciones por un total de US$ 3,76 millones, seguido de Atlas por US$ 1,4 millones.

El sector agrícola ganadero se encuentra en el tercer lugar de las aprobaciones de la banca, con el 5,1% de los créditos otorgados por un valor de US$ 1,4 millones.

De acuerdo con los registros de la entidad, la cartera de créditos vigentes de la AFD en las diferentes instituciones financieras es de US$ 1.127 millones.

La AFD en el último año desembolsó US$ 245 millones, recursos que fueron canalizados a través del sistema financiero nacional. La mayor parte estos recursos fue para financiar proyectos del rubro inmobiliario.