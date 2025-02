Desembolsos de la AFD alcanzaron US$ 245 millones en el último año

Al cierre del año 2024, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) desembolsó G. 1,82 billones, unos US$ 245 millones al cambio actual, en créditos que fueron canalizados al público a través de bancos, financieras y cooperativas, de acuerdo con un reporte oficial de la institución. El monto de desembolso es inferior a los US$ 265 millones que canalizaron en el año 2023, según los datos de la institución.

No obstante, la AFD a través del Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy) ha garantizado y permitido la financiación de créditos por valor de US$ 157 millones a través del sistema financiero, que sumado a los US$ 245 millones de los desembolsos, el valor de créditos canalizados mediante herramientas de la AFD en el último año, orillan los US$ 400 millones.

La AFD es un banco de segundo piso que facilita los recursos de largo plazo a las instituciones financieras autorizadas (IFIS), para que estos a la vez puedan llegar al público a través de diversos productos.

De acuerdo con los datos oficiales de la AFD, la mayor parte de los desembolsos fueron dirigidos a financiar al rubro inmobiliario, principalmente para viviendas por un total de G 432.418 millones (US$ 122 millones al cambio actual), que representa el 50% de los fondos desembolsados por la institución entre enero y diciembre del 2024, lo que resultó en 3.088 beneficiarios.

En segundo orden de importancia en cuanto a los desembolsos de la AFD fue para el sector agro-ganadero por G. 270.774 millones (US$ 35 millones), que representa el 14,5% del total de créditos desembolsados por la AFD en el último año.

Para el sector de comercios y servicios, la AFD desembolsó G. 249.786 millones (US$ 32 millones) en el último año, que representa el 13% del total, según los datos. Por su parte, el sector forestal sigue creciendo y para este sector la banca de segundo piso otorgó recursos por valor de G. 178.140 millones (US$ 23 millones) que representa el 9,5% del total.

Saldo en cartera sigue creciendo

De acuerdo con los datos oficiales de la agencia de créditos, al cierre del 2024, el saldo de créditos vigentes llegaba a G. 8,71 billones (US$ 1.112 millones), donde el rubro de viviendas representa la mayor parte de la cartera por valor de G. 4,09 billones (US$ 523 millones), seguido del rubro agro-ganadero por G. 1,27 billones (US$ 162 millones) y el sector industrial con un saldo en cartera de G. 1,17 billones (US$ 150 millones al cambio actual).

Por entidad financiera, se destaca que los bancos tienen la mayor cartera de recursos de la AFD con una participación de más del 73% de los recursos colocados por valor de G. 1,43 billones (US$ 186 millones), seguido de las cooperativas de Producción por G. 218.339 millones y Cooperativas de ahorro y crédito por G. 176.218 millones.

Esperan un repunte del 10% este año

La titular de la AFD Stella Guillén detalló que las expectativas para otorgamiento de créditos son buenas para el presente año y que la meta es crecer un 10% en este 2025

Dijo que por el momento, la entidad mantiene sin variaciones sus tasas de interés para las IFIS, pero que no descartan ajustes en la brevedad

“Sobre todo estamos viendo un fuerte crecimiento en todo lo que es financiamiento a Pymes, esperamos crecer mucho y fuerte en este segmento, también seguir creciendo en todo lo que es el segmento forestal, y dar más fuerza a proyectos de eficiencia energética y continuar fortaleciendo el sector de viviendas que tiene su propia sinergia”, expresó Guillén.