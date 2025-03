El reto de digitalizar la educación en Paraguay: oportunidades y riesgos en la Era Tecnológica

De acuerdo con el informe Digital Pathways for Education: Enabling Greater Impact for All, publicado por el Banco Mundial en 2024, la digitalización de la educación es un proceso importante para mejorar el acceso al aprendizaje y su calidad. Sin embargo, este avance enfrenta desafíos importantes, como la desigualdad en el acceso a la tecnología, la adaptación del papel de los docentes y la necesidad de regulaciones claras para proteger a los estudiantes.