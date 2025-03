Recaudaciones siguen creciendo: ¿Cuánto fueron los ingresos al segundo mes del año?

En el mes de febrero del presente año, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios recaudó en concepto de Impuestos Internos (Ex Tributación) y Aduanas G. 2,73 billones (US$ 345 millones), que representa un crecimiento de 12,8% en comparación al mismo mes del año 2024, obteniendo G. 309.738 millones más (US$ 39,1 millones). Mientras que en el acumulado de los dos primeros meses del año, la suma de los ingresos tributarios alcanzó G. 5,92 billones (US$ 760 millones al cambio actual) que representa un incremento del 11% en los ingresos de dicho periodo, que significaron G. 586.725 millones más de recursos comparado con igual lapso del año pasado, informó la institución recaudadora del Estado.

La dinámica del sector comercial y de intermediación financiera fueron los principales factores que incidieron en el crecimiento de la recaudación de los impuestos internos; mientras que el dinamismo de la importación de combustibles y electrónica aportaron a la recaudación del sector externo. Además, con la expectativa de crecimiento económico del 3,8% para el presente año, las recaudaciones acompañan esta buena dinámica.

Ingresos por impuestos internos crecieron 8,7%

De acuerdo con los datos suministrados por la DNIT, la Gerencia General de Impuestos Internos (ex Tributación) ingresó G. 1,416 billones (US$ 179 millones) en febrero del 2025, 12,6% más que en febrero del año pasado, que en término de valores representa un aumento de G. 158.794 millones más en comparación a febrero del 2024. En el acumulado entre enero y febrero del presente año, los ingresos de Impuestos Internos totalizaron G. 3,13 billones (US$ 401 millones al cambio actual) que representa un aumento del 8,7% en comparación al mismo periodo del 2024.

Según la composición de las recaudaciones en febrero, el 72,4% de los ingresos de ese mes provino del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el 17,7% del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), 3,1% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), 2,6% del Impuesto a las Utilidades y Dividendos (IDU), entre otros. Cabe señalar que esta recomposición varía de un mes a otro, según los vencimientos de las obligaciones y en ese sentido es importante señalar que este mes de marzo vencen los Impuestos a la Renta Personal y Empresarial.

Ingresos aduaneros aumentaron 13,6%

Por su parte, la Gerencia General de Aduanas en el mes de febrero alcanzó una recaudación en efectivo de G. 1,31 billones (US$ 167 millones), obteniendo una variación interanual de 12,9% respecto al mismo mes del año anterior, equivalente a G. 150.945 millones (US$ 19,1 millones) más. En términos de recaudación acumulada de enero a febrero en Aduanas, totalizó G. 2,79 billones (US$ 358 millones, 13,6% más comparado a igual periodo del 2024.

En cuanto a la composición de los ingresos en Aduanas por segmentos se destacaron: los provenientes de combustibles y demás derivados del petróleo (19%), vehículos (10%), informática y telecomunicaciones (7%), bienes de capital (7%), repuestos y autopartes (6%), entre otros.