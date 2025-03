Petropar otorga cuarta prórroga a firma catarí, pero sin aclarar hasta cuándo

Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, confirmó que otorgó una cuarta prórroga a la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez. Esta extensión se da para que la compañía tenga más tiempo para entregar las 100.000 toneladas métricas de gasoil, por un monto de US$ 61 millones.

El contrato entre la petrolera pública y la citada empresa se firmó el 30 de septiembre del año pasado, a través de un procedimiento especial de contratación, con publicación posterior de los documentos. Esto aceleró la adjudicación debido a la urgencia en la adquisición.

Sin embargo, la urgencia por el combustible terminó una vez que se adjudicó el contrato, ya que la empresa debía entregar el combustible entre octubre y noviembre del año pasado, pero no cumplió con esta obligación. Como resultado, la estatal ha otorgado varias prórrogas, pero a pesar de ello, el carburante sigue sin ser entregado.

El viernes 28 de febrero pasado venció la tercera ampliación que la estatal había concedido a la compañía, y con esta nueva prórroga se completa la cuarta extensión, según confirmaron ayer desde la Dirección de Comunicaciones de Petropar, dirigida por Norma Caballero.

No obstante, a pesar de las insistencias, dicha dependencia no informó hasta cuándo abarcará esta nueva postergación. La adenda y la resolución de esta operación aún no se han publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Las prórrogas que ya otorgó Petropar y rectificaciones de resoluciones

El contrato con Doha Holding debía vencer inicialmente el 30 de noviembre del año pasado, pero se amplió primero hasta el 31 de diciembre, luego hasta el 31 de enero, después hasta el 28 de febrero y ahora se ha otorgado otro plazo, cuya fecha aún no ha sido revelada.

Hasta ahora, Petropar solo ha publicado los documentos de las dos primeras adendas, que ampliaron los plazos hasta diciembre y enero, respectivamente. Estos documentos estaban retenidos en la DNCP debido a observaciones realizadas, ya que Petropar amplió el plazo de vigencia del contrato y no estableció los nuevos plazos para la entrega del gasoil, que había vencido, según observó la DNCP tras la revisión de los documentos.

En este sentido, la estatal tuvo que rectificar las dos resoluciones firmadas por Eddie Jara, con las cuales se autorizaron las dos primeras prórrogas. De esta forma, corrigió el sustento normativo utilizado para la ampliación de la vigencia del contrato. Esto se refiere al inciso correspondiente al artículo 181 de la resolución 4401/23 de la DNCP, que regula los procedimientos de contratación, específicamente el “inciso c”, que establece que “la contratante deberá ampliar el plazo de vigencia cuando no se haya alcanzado la ejecución de las cantidades o montos mínimos adjudicados” (ver facsímil).

No obstante, la estatal también dejó constancia en sus resoluciones iniciales de que la ampliación de los plazos se realizó bajo el sustento normativo del artículo 67 de la Ley 7021/22, que establece que solo se puede modificar hasta el 20% del monto y plazo de los contratos “siempre que resulten necesarios como consecuencia de circunstancias imprevistas y que no impliquen otorgar condiciones más ventajosas comparadas con las establecidas originalmente” (ver facsímil).

Expertos consultados por ABC coinciden en que, con las primeras tres adendas rubricadas entre Doha Holding y Petropar, se violó el artículo 67 de la ley, ya que se triplicó el plazo contractual previsto para la entrega del combustible. Señalan que con esta nueva ampliación se sigue vulnerando dicha normativa, lo que implica una violación del artículo de la ley citado en las resoluciones de ampliación de los plazos.

DNCP debe investigar, afirman

Los técnicos consultados señalan que la única solución a esta situación es que la DNCP inicie una investigación de oficio respecto a las causas que motivan estas ampliaciones de plazos y, eventualmente, determine la nulidad de las adendas de ampliación. Destacan que en el pasado, la DNCP ya realizó una investigación similar con uno de los contratos de billetaje electrónico, donde se analizó la resolución de modificación del contrato y las adendas, las cuales fueron declaradas irregulares por el ente.

Lo que llama la atención es que Petropar se siga empecinando en otorgar más plazos a esta empresa, dado que recurrió a un procedimiento especial de contratación debido a la “urgencia” de la compra del carburante a un precio “milagroso” (US$ 610 por tonelada métrica). El contrato abierto de la petrolera pública debía tener una duración máxima de dos meses, como se estableció inicialmente, lo que es habitual en este tipo de adquisiciones “de oportunidad”.

Ante los incumplimientos, Petropar debería rescindir el contrato con Doha Holding Group y reclamar la garantía de fiel cumplimiento, por un monto de US$ 3.050.000, que la empresa catarí presentó en formato de declaración jurada, con la firma del jeque Khalifa Bin Hamad Al-Thani y un supuesto aval del Qatar International Islamic Bank (QIIB).

Si dicho monto no se paga, la estatal deberá demandar a la empresa ante un juzgado local. De lo contrario, los directivos de Petropar incurrirían en una lesión de confianza. Según los documentos, Doha Holding presentó como dirección en el contrato rubricado el Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, de la familia de Julio Jiménez, asesor jurídico de la firma catarí y vicepresidente del club Olimpia, cercano al presidente de la Conmebol.

Los datos disponibles indican que Jiménez es hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez, cuyo hijo, Alejandro Domínguez Pérez, figura en los registros como representante de Doha Holding, junto con Khalifa Bin Hamad Al-Thani y Saad Doukali.