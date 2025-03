Ingenieros reconocerán a Itaipú como hito de la ingeniería mundial

Se trata de un reconocimiento a la empresa de energía renovable como uno de los hitos de la ingeniería mundial. “El IEEE Milestone no es un premio otorgado a individuos, sino un reconocimiento que el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) concede a logros tecnológicos significativos que han tenido un impacto duradero en la sociedad. Estos hitos abarcan una amplia gama de innovaciones en el campo de la ingeniería eléctrica y electrónica”, explica el expresidente de la Sección Argentina del IEEE, MSc Ing. Gustavo Eduardo Juarez.

Detalla que el programa Milestones (hitos) del IEEE es un programa del Comité de Historia del IEEE, administrado a través del Centro de Historia del IEEE, que rinde homenaje a los logros técnicos significativos en todas las áreas asociadas con el IEEE. “Los Milestones reconocen la innovación tecnológica y la excelencia en beneficio de la humanidad que se encuentran en productos, servicios, artículos seminales y patentes únicos”, añade.

Lea más: Ingenieros organizan actividades sobre innovación

Agrega que un Milestone reconoce un logro técnico significativo que ocurrió hace al menos veinticinco años en un área de tecnología representada en el IEEE y que tuvo un impacto al menos regional.