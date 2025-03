Movilizaciones contra la corrupción: “No se asusten”, dijo Riera a participantes de foro internacional

Esta mañana comenzó el Foro de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos (FPAA) “Asunción 500 Años”, con la participación de profesionales de la construcción de diferentes países y representantes de instituciones gubernamentales. El evento se lleva a cabo en el hotel Guaraní, los días 26, 27 y 28 de marzo.

Uno de los ministros que participó en la inauguración del evento internacional fue el ministro del Interior, Enrique Riera, quien dirigió algunos “avisos parroquiales” a los participantes extranjeros sobre las movilizaciones que se están llevando a cabo en el país.

En este contexto, más de 95 organizaciones sociales alzaron desde ayer su voz de protesta, tanto en la capital como en el interior del país, para repudiar los numerosos actos de corrupción, negociados e impunidad en el gobierno cartista de Santiago Peña. Mañana, la Federación Nacional Campesina (FNC) realizará una gran manifestación, para la cual ya se están instalando en el exseminario Metropolitano.

“Han llegado (a Paraguay) durante tres días de marchas sociales. Son reclamos ciudadanos legítimos, políticos, de organismos sociales y también campesinos. Hay 12.000 policías en pie, cuidando que no haya desbordes. Muchas de las concentraciones se harán en la plaza de enfrente (Plaza de la Democracia, frente al hotel Guaraní), no se asusten. Vamos a cuidar todo lo que sea necesario para que nadie se exceda e interprete que la libertad es libertinaje”, informó el ministro a los visitantes nacionales y extranjeros.

Primera dama no participó por “seguridad”

En la inauguración estaba previsto que participara la primera dama, Leticia Ocampos, pero debido a razones de seguridad no pudo trasladarse hasta el hotel Guaraní, por lo que envió un mensaje grabado a sus colegas de la FPAA.

El ministro enfatizó que los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, lo que consideró constitucional, pero resaltó que también “es constitucional proteger el traslado de los ciudadanos de un lugar a otro”.

“Este fino equilibrio es el que estamos tratando de lograr desde el Ministerio del Interior para evitar violencias innecesarias. Es bueno que les avise que eso va a suceder aquí. Y hoy por hoy, a esta hora, no hay más de 3.000 campesinos que estarán viniendo al exseminario. Van a encontrar un volante por donde transiten para que no tengan problemas si quieren salir de la ciudad. Y les repito, de momento hay un buen entendimiento con sus líderes, sus reclamos son legítimos, hay que aprender a escucharlos y hay que resolverlos”, expresó.

¿Infiltrados en las movilizaciones para generar caos?

Al término de la inauguración oficial, Riera habló con los medios de prensa y señaló que desde el Ministerio del Interior ya han identificado a infiltrados que podrían intentar causar caos en las movilizaciones.

“Tenemos gente identificada, algunos elementos que pueden intentar generar algún problema. Otros que habrían tenido antecedentes en las barras bravas. Pero tenemos suficiente información como para evitar que esto llegue a mayores y que las manifestaciones sean pacíficas”, explicó.

El ministro también indicó que están dialogando con los líderes de las organizaciones y que todas las acciones que se tomen están conversadas y que están dispuestos a escuchar los reclamos.

“Hay que escuchar, hay que aprender a escuchar. Creo que la soberbia, el autoritarismo y la falta de sensibilidad hacen que uno no escuche. Los reclamos son por algo, aunque sea una motivación política, yo no descarto también convocar (a los líderes). Ayer hubo 95 organizaciones. Serán pequeñas, serán de poca gente, pero algo tienen que reclamar al Estado. ¿Por qué no escucharlos y ver si realmente es legítimo y atendible?”, manifestó.