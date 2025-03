Alrededor del 10% de las MIPYMES en el país son formales

Esta formalización implica contar con el Registro Único del Contribuyente (RUC), estar inscriptas en el Instituto de Previsión Social (IPS) y figurar en el registro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). Aquellas empresas que cumplen con todos estos requisitos pueden formar parte del Registro Nacional de MIPYMES (RENAMIPYMES), conforme a lo establecido en el Artículo 6 de la Resolución Ministerial MIC N° 275/2020.

A partir del mencionado marco, el diagrama de árbol presentado con datos del boletín sobre formalización y empleo de MIPYMES elaborado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el IPS y el MTESS, permite visualizar que en el año fiscal 2023 el grado de formalización de las MIPYMES en Paraguay. Del total de 450.167 empresas que componen la base de datos, se observa que 395.754, es decir, el 87,91%, no están registradas en el IPS. Esto indica que una mayoría de las MIPYMES no cumple con el primer paso esencial hacia la formalización. Mientras que, el 12,09%, equivalente a 54.413 empresas, figura como registrada ante el IPS. A su vez, dentro de este segmento formalizado parcialmente, el 79,28% (43.140 empresas) también cuenta con registro ante el MTESS, cumpliendo así con los dos criterios principales exigidos por el RENAMIPYMES. En cambio, el 20,72% (11.273 empresas) con IPS aún no cuenta con registro ante el MTESS. En términos globales, apenas el 9,58% del total de empresas en la base de datos cumple con ambos requisitos, lo que revela un nivel bajo de formalización integral del sector.

Composición de empresas

Complementando este análisis, el gráfico de torta sobre la distribución porcentual de las MIPYMES en el año fiscal 2023 muestra que la mayoría son microempresas, con un total de 22.718 unidades, lo que representa el 52,66%. Las pequeñas suman 14.373 y representan el 33,32%, mientras que las medianas ascienden a 6.049, el 14,02% del total. Esta estructura evidencia que más de la mitad del universo de MIPYMES está compuesto por unidades de muy baja escala, lo cual puede estar relacionado con las dificultades que enfrentan para cumplir con los requisitos formales establecidos. Por su tamaño y limitaciones operativas, las microempresas son también las más propensas a mantenerse en la informalidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En conjunto, los datos analizados reflejan una situación en la que, si bien las MIPYMES son numerosas y diversas en el país, solo una pequeña fracción ha logrado integrarse plenamente al sistema formal, conforme a lo requerido por el RENAMIPYMES. Por tanto, representa un desafío importante para las políticas públicas, que deben enfocarse en fomentar la formalización, simplificar los trámites y ofrecer incentivos que permitan a estas unidades económicas acceder a mayores beneficios, así como mejores condiciones para crecer y competir.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones