Aranceles Trump: oportunidades y desafíos para la economía paraguaya

Los aranceles que aplicará Estados Unidos a la importación de productos a más de 180 países sigue causando impactos y sorpresas, ya que la medida afectó incluso a países que inicialmente no se esperaba que afecte, como fue en nuestro caso. Si bien la tasa del 10% de aranceles es comparativamente más baja frente a otros países donde se aplicará tasas más elevadas, igualmente tendrá su efecto, coinciden expertos.

“No fue una sorpresa, ya todos esperábamos que el Gobierno de Trump ponga aranceles. Lo que no nos esperábamos es que todos recibamos algo de castigo”, señaló el economista Jorge Garicoche.

En ese contexto añadió que se esperaba que los aranceles se apliquen a países donde Estados Unidos tiene un déficit en balanza comercial, y en nuestro caso es lo contrario.

En el cierre del último año, la balanza comercial como EEUU fue deficitaria para nosotros por unos US$ 600 millones. Según los datos oficiales, en el último año se compró productos de ese mercado por poco más de US$ 1.000 millones, mientras que las exportaciones rondaron los US$ 400 millones.

Garicoche detalló que en definitiva los dos principales rubros exportados a EEUU sentirán el impacto en el caso de la carne y el azúcar, aunque advirtió que es preciso que dar un tiempo para que estas medidas puedan ser internalizadas y bajen al mercado para dimensionar sus impactos reales en la economía. Pero igualmente, acotó que es preciso observar las oportunidades en otros mercados.

Podemos beneficiarnos

Por su parte el economista y ex ministro de Hacienda, Manuel Ferreira también se refirió al impacto de los aranceles en nuestra economía en el programa Enfoque Económico por ABC Cardinal y añadió que “no estamos entre los países más perjudicados por estas medidas, y que incluso podríamos ser beneficiados, refiriéndose a oportunidades que pueden surgir a partir de este contexto considerado “como la guerra comercial” entre las principales economía del mundo.

El economista explicó que las medidas adoptadas por el presidente estadounidense tienden en principio a fortalecer la industria nacional y a partir lo que podría verse es que van a sobrar productos en el mundo, una sobre oferta.

Si bien reconoció que nuestro principal negocio con EEUU está en riesgo bajo estas circunstancias, tenemos que reconocer que el mundo está en constante cambio y que no podemos quedar atrás.

En ese sentido, agregó que debemos estar dispuestos a “jugar partidos para protegernos” y a la vez generar los espacios que requieren nuestros productos. “empezar a mirar el partido de manera distinta”, expresó.

Entre las oportunidades que podríamos quitar ventaja indirectamente es a través del precio del petróleo que si sigue bajando eso beneficiará internamente a los consumidores paraguayos. “Este es el momento que deberían salir los emblemas de Paraguay a comprar” señaló Ferreira.