Aranceles de Donald Trump podrían generar oportunidades para Paraguay, ¿cómo?

El anuncio del presidente de los Estados Unidos Donald Trump sobre la aplicación de aranceles a la importación de productos está generando reacciones en la economía global en algunos más que en otros debido a la diferenciación de las tasas, la noticia también sacudió el mercado bursátil con fuertes caídas en las cotizaciones de Wall Street, la mayor caída desde el covid.

En lo que respecta a esta parte de la región y en específico a nuestro país, Trump anunció que el arancel será del 10%, al igual que en Argentina, Uruguay y Brasil, por debajo de lo que se anunció para otros países, lo que podría significar una oportunidad de atraer inversiones hacia esta parte, indicó el economista César Paredes, titular de la Asociación de Casas de Bolsa del Paraguay.

Sobre el punto, el ejecutivo detalló que todo el sector empresarial del mundo está atento a ver si esto se consolida en los próximos días, y que represalias podrían aplicar los países afectados en reacción.

“Entonces, mientras esta situación no se consolide totalmente, aún no está muy claro el impacto más permanente de estas medidas. Así como hoy está el escenario global hay mucha volatilidad porque aún no hay un horizonte claro”, explicó el ejecutivo.

Beneficios para Paraguay por aranceles de Trump

Dijo además que en las condiciones actuales, de como fueron establecidos los aranceles hasta podría resultar beneficioso para nosotros.

“Nos puede beneficiar porque los aranceles son más bajos para Paraguay y al ser más bajo entonces puede motivar que ciertas empresas chinas se instalen en Paraguay donde van a tener un arancel de 10%, en lugar de 34% o más que se aplicaría desde su país de origen” acotó el ejecutivo.

“Nosotros estamos del lado bueno, por decirlo porque los aranceles son más bajos y es una oportunidad para atraer estas inversiones” insistió.

En cuanto a los sectores que ve con más potencial para atraer estas inversiones, Paredes destacó que podrían venir del sector financiero y el industrial.

Otro tema que podría beneficiar si se mantiene la tendencia de baja en el precio del petróleo, que podría trasladarse a menores precios a nivel local.

Sobre el impacto que tendrían estas tasas en las exportaciones de carne y otros rubros que se envían a los Estados Unidos, el economista refirió que finalmente el consumidor estadounidense es quien cargaría con ese mayor costo y estima que no tendría mayor incidencia en los envíos.

¿Qué pasó con el dólar?

Ante la consulta sobre el tipo de cambio dólar/guaraní y su incidencia a nivel local, el economista opinó que las medidas de Trump poco impacto tienen en la tendencia actual de la divisa estadounidense en nuestro mercado.

Explicó que el comportamiento de la divisa se da por la oferta y demanda de los dólares y que actualmente el panorama está influenciado por el menor ingreso de dólares (por el impacto de baja de precio y producción) y aumento de la demanda, a lo que añadió que la presión sobre el tipo de cambio persistirá con mayor fuerza para el segundo semestre.