En Brasil, Itaipú publica el balance 2024 y resalta que la binacional cerró con un saldo positivo de US$ 680,3 millones

Itaipú, del lado brasileño, indica que el Balance 2024 muestra el resultado que considera los gastos como operación y mantenimiento de la planta, administración, pago de regalías e inversiones en acciones socioambientales. La compañía también registró un resultado contable positivo de US$ 443 millones en el período.

Los datos forman parte de los Estados Contables Anuales, ejercicio 2024, que fueron analizados y aprobados el jueves 10 de abril por el Consejo de Administración, en reunión extraordinaria, y están disponibles (en portugués) para consulta en el sitio web oficial de la empresa, en https://www.itaipu.gov.br/institucional/demonstracoes-contabeis.

“Estas cifras demuestran, una vez más, que Itaipú es una empresa bien gestionada, financieramente sana y comprometida con su misión institucional: generar energía limpia, accesible y de calidad, con responsabilidad socioambiental, contribuyendo al desarrollo de Brasil y Paraguay”, aseguró el director general brasileño, Enio Verri.

La preparación de los estados financieros anuales sigue las prácticas contables brasileñas y paraguayas y las directrices del Tratado de Itaipú y sus anexos, menciona la publicación en el portal web de Itaipú, Brasil.

Las cuentas también están sujetas a auditoría externa independiente (BDO RCS Consortium) para verificar su conformidad con los estándares internacionales y la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), que establece estrictas reglas de gobierno corporativo.

Nivel de precio de la energía en Itaipú

En medio de numerosas críticas de la prensa brasileña al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por la tarifa de Itaipú acordada con el mandatario Santiago Peña, en mayo del año pasado, nuevamente la página de la binacional destaca el nivel del precio por la energía.

“Los Estados Financieros aprobados por el Consejo de Administración incluyen el aporte de US$ 301 millones a la Cuenta de Comercialización de Itaipú, administrada por la Empresa Brasilera de Participaciones en Energía Nuclear y Binacional (ENBPar), valor que permitió mantener la tarifa de transferencia de la central en los valores actuales (US$ 17,66/kW), evitando aumentos en la factura eléctrica y beneficiando directamente al consumidor”, sostienen en la publicación.

Explican que este valor (US$ 301 millones) representa la mayor inversión de Itaipú en el ítem destinado a acciones de responsabilidad socioambiental en 2024, con un valor de US$ 540,3 millones solo del lado brasileño – de un total de US$ 871,9 millones, considerando ambos lados.

“Los valores restantes posibilitaron, por ejemplo, inversiones en acciones del programa Itaipú Más que Energía (como la recuperación de manantiales) en favor de la transición energética de Brasil”, añaden.

El director ejecutivo financiero de Itaipú, André Pepitone da Nóbrega, destacó que, debido al aumento de las inversiones en programas socioambientales, Itaipú optó por divulgar abiertamente sus gastos, detallando las inversiones realizadas en el sector. “Esta iniciativa tiene como objetivo brindar mayor transparencia al usuario de la información, reforzando el compromiso de la compañía con altos estándares de gobierno corporativo”, dijo.

Tras la aprobación del Consejo de Administración, los Estados Financieros serán ahora presentados a la ENBPar, empresa controladora de Itaipú del lado brasileño, y a la Administración Nacional de Electricidad (Ande), empresa estatal paraguaya.

“Los resultados presentados demuestran la sostenibilidad de Itaipú y expresan todo el trabajo de la empresa, reflejando la solidez de la entidad”, concluyó el director ejecutivo financiero.