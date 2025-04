Espionaje del Brasil: “Bastaba con acceder al portal de la Cancillería”

Para conocer la estrategia o postura paraguaya ante la negociación para revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú bastaba con acceder a la página de la Cancillería Nacional, ya que allí están alojados los 110 informes remitidos por los cuatro grupos de trabajo conformados durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Los 110 informes conteniendo el enjundioso, profundo y acabado análisis de alternativas, conclusiones y recomendaciones al Ejecutivo, que fue producido por los cuatro grupos de trabajo de asesoramiento al equipo negociador paraguayo estaban en libre disponibilidad”, aseguró el ex asesor técnico del equipo negociador del gobierno de Mario Abdo Benítez, Guillermo López Flores.

Por otra parte, señaló que la suspensión de proceso de revisión del Anexo C por motivo del supuesto espionaje, corresponde como acto de dignidad nacional. Aunque aclaró que dicha suspensión no beneficia al Paraguay, porque el acuerdo tarifario del año pasado establece claramente que a partir del enero del 2027, la tarifa será al costo del pasivo, tal como establece clara y rigurosamente el Anexo C.

“Es decir, la tarifa caerá a unos 10 dólares el kW-mes, ya no habrá gastos sociales, y la energía barata que tanto benefició al Paraguay desde el 2003, porque tenía prioridad sobre esta porción de energía, será ahora repartida en 50%. Todo esto no está supeditado al resultado de la negociación del Anexo C”, explicó López Flores. Y añadió que si no se modifica el Anexo C, las condiciones citadas seguirán.

“La negociación del Anexo C si podría modificarla y, por ejemplo, restablecer los gastos sociales, o aumentar o modificar las condiciones de la cesión de energía, u obtener alguno otro beneficio equivalente o compensatorio”, dijo.

López Flores también mencionó que durante los 50 años del Tratado hubo centenas de controversias entre las partes y la inmensa mayoría fueron resueltos en el ámbito de Itaipú. “Muy pocos trascendieron hasta las cancillerías. Bajo la administración de Pedro Ferreira, por primera vez, en casi 40 años, el tema tarifa no se pudo arreglar dentro de Itaipú y la controversia paso a la Cancillería. .

Paraguay financió el 5% de la construcción de Itaipú

López Flores sostuvo que Itaipú es un emprendimiento de lo más extraordinario en el mundo, cuyo valor de construcción al contado hoy sería de 36 a 50 mil millones de dólares, que Paraguay es el dueño del 50%, “libre de polvo y paja, habiendo financiado un 5%”.

“La explicación es simple: el consumidor brasileño financió en un 95% y el resto 5%, el consumidor paraguayo, porque todos los gastos de Itaipú se solventan por los ingresos que son, rigurosamente en proporción a la potencia contratada por cada país”, señaló.

Agregó que el Brasil hizo el mayor aporte en financiación, tecnología, riesgo, y aportó el mercado, pero no por altruismo, sino por necesidad y conveniencia. “Ganaron plata tanto en la provisión de bienes, servicios y en la financiación. ¿Qué hay de nuevo o reprochable en esto?“, se preguntó.

Admite que es cierto que hubo corrupción y Brasil ejerció la hegemonía en cuanto podía, pero que por el lado de Paraguay se toleraba por incompetencia, por ablandamiento de voluntad mediante los extraordinarios sueldos y beneficios, y porque también “recibíamos nuestro bocadito del festín”.

“¿Por qué nos duele tanto el beneficio ajeno y no apreciamos el inmenso beneficio que obtuvo el Paraguay? Los políticos saben que es más redituable la critica, el ataque, antes que el reconocimiento de lo positivo. Suelo graficar diciendo: antes de Itaipú éramos una economía cazadora-recolectora. Después de Itaipú pasamos a una economía agrícola-empresarial-agroindustrial y nuestro sector ingenieril pegó un salto histórico”, comentó.