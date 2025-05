Exportación forestal generó más de US$ 8 millones: ¿cuáles fueron los productos más vendidos?

Al cierre de marzo último, la exportación de los distintos tipos de productos del sector forestal a los diferentes mercados del mundo totalizó un ingreso de US$ 8.545.562, según se desprende del último informe del Instituto Forestal Nacional (Infona). El monto incorporado confirma un incremento en torno al 3% frente al registro alcanzado durante el mismo periodo del año pasado, que sumó US$ 8.330.119.

En el informe oficial se destaca que el carbón vegetal continúa liderando las exportaciones forestales de Paraguay y que generó US$ 3.640.022, equivalentes a 9.777 toneladas. No obstante, las ventas de maderas contrachapada y aserrada tuvieron muy buena dinámica, que batieron récords al cierre del primer trimestre del año.

Según los datos oficiales, la madera contrachapada registró un volumen de exportación “sin precedentes” en el periodo analizado, con ingresos por US$ 2.228.676, que equivalen a 2.626 toneladas. En los últimos cinco años, el promedio anual de envíos de este producto totalizó US$ 1.779.276 por 2.162 toneladas, por lo que el récord del primer trimestre refleja el fortalecimiento de las plantaciones forestales y una mayor diversificación de productos con valor agregado.

La madera aserrada también mostró un importante crecimiento, con envíos por valor de US$ 1.928.077, que equivalen a 2.082 toneladas, el registro más alto de los últimos cinco años, de acuerdo con el informe.

Arranca exportación de palo santo

El Infona destacó además el inicio de la exportación de productos elaborados a partir del palo santo, bajo un cupo nacional de exportación aprobado de 3.305 m³, equivalentes a aproximadamente 4.000 toneladas.

“Este volumen representa el cupo más alto otorgado históricamente para esta especie y permite fortalecer su presencia en mercados estratégicos como China, Vietnam y Corea del Sur”, según la institución.

Entre los productos exportados bajo este rubro, se destacan los cilindros torneados y parafinados, tablillas para piso, bujes y bloques, y artesanías de alto valor agregado.

Principales destinos de exportación

De acuerdo con el reporte oficial, Estados Unidos se ubicó primero en la lista de los mayores compradores de productos forestales paraguayos, con el 18% del total, que equivale a US$ 1.569.393. Le sigue China, con envíos por valor de US$ 1.425.777, y Alemania, con US$ 852.385.

En el sector forestal esperan seguir creciendo en términos de producción en este 2025, y continuar ampliando las exportaciones. Estiman que, actualmente, el rubro explota cerca de 250.000 hectáreas, pero que su potencial alcanza las 3.000.000 de hectáreas, sin afectar a otros rubros más tradicionales, como la ganadería y la agricultura.