Royalties y cesión de energía: 152 millones de dólares inyectados a la economía paraguaya

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre enero a marzo se transfirieron US$ 94,7 millones en concepto de royalties, de los cuales US$ 69,4 millones provinieron de Itaipú y US$ 25,2 millones de Yacyretá. Las cifras reflejan el peso predominante de Itaipú como generador de ingresos, aunque cabe destacar que la EBY mostró una recuperación en febrero, cuando transfirió más de US$ 23,6 millones.

La distribución de estos fondos se realizó de forma equitativa: US$ 47,3 millones fueron destinados a la Administración Central y un monto idéntico se transfirió a gobernaciones y municipios. Esta partición del 50/50 responde a la estructura legal vigente y busca garantizar un financiamiento paralelo tanto del gobierno central como de los gobiernos subnacionales, quienes deben invertir en infraestructura, salud, educación y servicios básicos.

En el desglose mensual, febrero fue el mes con mayor volumen de ingresos, alcanzando US$ 48,4 millones en total, monto impulsado, principalmente, por la transferencia de Yacyretá, que no había canalizado recursos en enero, tal como se puede observar en el gráfico. A pesar de las fluctuaciones, los recursos siguen siendo esenciales para mantener la operatividad de los gobiernos locales y la planificación presupuestaria nacional.

Otros recursos

Además de los royalties, también se registraron ingresos por la cesión de energía de Itaipú, otro canal de transferencia que genera ingresos significativos al país. En el primer trimestre de 2025, se acumularon US$ 57,4 millones por este concepto, los que fueron destinados a dos fines específicos: el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE), que recibió US$ 45,9 millones, y los gobiernos municipales, que obtuvieron US$ 11,5 millones adicionales.

Este esquema de distribución fue establecido por la Ley N° 7264/2024, que creó el FONAE con el objetivo de universalizar el acceso a la alimentación escolar en el país. La transferencia del 80% de recursos al fondo permite asegurar la cobertura de las necesidades alimentarias de estudiantes de escuelas públicas, especialmente en zonas rurales o vulnerables. A su vez, el 20% restante se transfiere directamente a los municipios, quienes también deben asumir compromisos en la ejecución de políticas educativas y de desarrollo comunitario. Esta inyección de fondos llega en un contexto de persistentes desafíos para el sistema educativo nacional, marcado por brechas de infraestructura, carencias de materiales y disparidades en la calidad de la enseñanza entre zonas urbanas y rurales.

En el plano más amplio, el ingreso de más de US$ 152 millones en solo tres meses por parte de las binacionales refleja el impacto positivo de estas entidades en las finanzas públicas paraguayas. En un país donde los recursos fiscales son limitados y el margen de maniobra presupuestaria está condicionado por restricciones macroeconómicas, las mencionadas transferencias representan una fuente vital de financiamiento no tributario. Además, permiten aliviar las presiones sobre el Presupuesto General de la Nación y fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales.

Sin embargo, la gestión de estos recursos continúa siendo un tema de debate, especialmente en lo que respecta a su eficiencia y transparencia. La correcta ejecución de estos fondos por parte de las gobernaciones y municipios será fundamental para traducir estos ingresos en obras concretas y mejoras en la calidad de vida de la población. El desafío es doble: por un lado, asegurar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan, y por otro, garantizar que se utilicen con criterios de equidad, impacto y sostenibilidad.

