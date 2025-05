¿Dónde está el gasoil? Gerente de Petropar firmó por el jeque catarí todas las páginas del contrato

Siguen saltando hechos llamativos en el contrato rubricado entre Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, y la firma catarí Doha Holding Group LLC, ligada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez. A la fecha, la firma extranjera no ha entregado ni un solo litro del gasoil comprometido con la estatal.

Además de que el jeque Khalifa Hamad Al-Thani, representante de la empresa catarí, firmó únicamente la última hoja del contrato con Petropar —hecho cuestionado por expertos en contrataciones públicas—, ahora se dio a conocer que el gerente general de la petrolera pública, William Wilka, firmó todas las páginas del contrato al lado del sello de Doha Holding, donde debía estar la rúbrica del representante de la empresa.

Concretamente, Wilka firmó en el lugar donde debía figurar la firma del jeque, al lado del sello oficial de la compañía extranjera. Asimismo, resulta llamativo que el gerente general no se haya identificado correctamente en la hoja final del contrato, como suele hacerlo en otros documentos oficiales, según pudo corroborarse al comparar con otros archivos de la petrolera.

Según técnicos consultados, la firma de Wilka debía estar junto al sello de Petropar, y no junto al de Doha Holding. Señalan que este detalle parecería una maniobra para intentar cubrir la ausencia de la firma de Khalifa Hamad Al-Thani en las demás páginas del contrato.

Trato preferencial a compañía catarí, que ya tuvo siete meses de prórroga

Además de permitir que el jeque firmara solo en la última hoja, este nuevo hecho evidencia un posible trato preferencial hacia la empresa catarí, que ya consiguió siete meses de prórroga a través de cinco adendas. En los contratos públicos, lo habitual es que las partes firmantes rubriquen cada página del documento.

“Lo normal es que una institución pública exija la firma en todas las páginas. Petropar debería explicar por qué hizo una excepción con esta empresa en particular”, señalaron especialistas. Pero en la petrolera ya no se dan explicaciones a la ciudadanía. Ayer quisimos saber por qué Wilka firmó al lado del sello de la firma catarí y por qué no se identificó correctamente en el contrato, pero no tuvimos respuestas.

Según pudo corroborar este diario, en los contratos “urgentes” más recientes de Petropar para la compra de combustibles, tanto los representantes de la contratista como de la estatal firmaron cada una de las páginas, y en la hoja final se dejaba en claro quiénes rubricaron.

Sospechas sobre adendas y falta de cumplimiento

Las dudas no se limitan al contrato original. También generan sospechas las adendas firmadas para extender el plazo del acuerdo. En particular, la quinta adenda, firmada por el jeque y Jara, la cual prorrogó el contrato hasta el 30 de junio, pero recién fue publicada en el portal de la DNCP casi dos meses después de su firma.

Inicialmente, Petropar informó que la quinta adenda extendía el contrato solo hasta el 30 de abril. Luego, anunció una sexta adenda con vigencia hasta fines de mayo. Sin embargo, el documento publicado oficialmente indica una única prórroga hasta el 30 de junio, en contradicción con lo informado anteriormente.

Este escenario alimenta las sospechas de que Petropar estaría modificando documentos a medida, en beneficio de la empresa catarí, que hasta la fecha no ha entregado una sola gota del gasoil contratado. El acuerdo contempla la provisión de 100.000 toneladas métricas de gasoil por más de US$ 60 millones. Desde inicios del año han prometido que “pronto habrá novedades”, pero hasta ahora, sin resultados.