Caja Fiscal: proponen la creación de un fondo para otorgar préstamos a funcionarios y jubilados

El Cnel (R) y contador público, Felipe Mercado, y el Cnel. (R) e ingeniero civil y militar, Julio Scarone, presentaron el último jueves en la biblioteca del Congreso el libro “Reforma Integral de la Caja Fiscal: Sostenibilidad y Justicia en el Sistema de Jubilaciones y Pensiones”.

Los militares retirados analizan la situación de la Caja Fiscal y plantean una serie de medidas para garantizar la sostenibilidad financiera, la equidad y la transparencia en el manejo de la institución, que al mes de abril ya acumula un déficit de G. 814.352 millones (US$ 102,6 millones).

Además de que el aporte de los funcionarios sea progresivo, que el Estado aporte como empleador y que se aplique impuestos a los altos ingresos, patrimonio y el lujo como fuente de financiamiento adicional, los exuniformados proponen que la Caja Fiscal otorgue préstamos a sus afiliados para aumentar la rentabilidad de las inversiones.

Explica que hoy, desde el 7% hasta el 10% es el rendimiento actual de las inversiones de la Caja Fiscal que apenas cubre la inflación anual y nunca podrá cubrir el déficit actual en los tres sectores ni hacer sostenible al sistema en el largo plazo.

Señala que la propuesta de modificación que se plantea se basa en el aumento de la rentabilidad de las inversiones que se realizan con los fondos, mediante la concesión de préstamos especiales y ventajosos para los afiliados.

“Estos préstamos serán a tasas de interés bajas (2,25% mensual, equivalente al 15% anual) y serán accesibles a los trabajadores y jubilados del sector público, transformando a los prestatarios en capitalizadores y beneficiarios del sistema”, afirma.

Sostienen que el capital destinado a préstamos tendrá un rendimiento del 30.605% anual para la Caja Fiscal, que es un rendimiento mucho más alto comparado con el 7% anual actual.

Capital inicial para préstamos

Los militares sugieren como capital inicial US$ 500 millones, fondos que podrían provenir de diversas fuentes: tales como el aumento de las recaudaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), préstamo internacional (BID, Banco Mundial y otros), la emisión de bonos, así como también de las reservas del sector civil de la Caja Fiscal de aproximadamente US$ 670 millones.

La distribución de los fondos, según el libro, será como sigue: el préstamo internacional de US$ 500 millones se asigna para capital operativo de préstamos; los fondos de reserva del sector civil se asigna en dos partes: US$ 350 millones para capital operativo de préstamos y US$ 120 millones para fondos de reserva.

Además, los US$ 200 millones que actualmente se utiliza para inversiones en bancos y en la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) se asigna en dos partes: US$ 150 millones para fondos de reserva y US$ 50 millones para AFD, 8% anual, promedio.