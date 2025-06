Costa Rica y Paraguay fortalecen lazos: la comercialización de café y carne están en el foco

Tras más de 140 años de amistad y en el marco de afianzar las cooperaciones y relaciones comerciales, se han venido explorando diversas áreas de interés común entre Paraguay y Costa Rica, según explicó el embajador costarricense, Jeison Granados, en conversación con ABC.

El eje comercial es uno de los protagonistas, donde resalta el interés de comercializar el café de Costa Rica en el mercado local, al igual que abrir las puertas de dicho país centroamericano para los productos cárnicos paraguayos, con el objetivo de incrementar la balanza comercial que comparten ambos países.

Más allá del aspecto comercial, también se busca ampliar la cooperación académica y cultural, a través de intercambios estudiantiles y el fomento a la inversión en producciones audiovisuales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Balanza comercial registró déficit de US$ 311,7 millones

Aumento del intercambio comercial

El embajador de Costa Rica en Paraguay destacó que su país está muy interesado en comercializar su producción de café, de muy alta calidad, en el mercado local, tras afianzarse en otros destinos regionales como Chile y marcar presencia en Estados Unidos, Europa y Asia.

“Estamos muy interesados en que pueda ingresar a Paraguay el café costarricense, que es catalogado de los mejores del mundo. Vemos con muchísima posibilidad que suceda”, adelantó. Indicó además que entre el 21 y 22 de julio próximos llegará al país una delegación del Instituto de Café de Costa Rica, con el propósito de explorar el mercado local y reunirse con empresarios y otros actores del rubro de las cafeterías que puedan estar interesados en adquirir el producto.

Además de la comercialización de café, el país centroamericano tiene gran interés en la carne paraguaya, según explicó el representante diplomático. Recordó así que ya se ha exportado hasta Costa Rica genética bovina paraguaya y que ahora el foco está puesto en abrir las puertas a los productos cárnicos locales.

“Nosotros estamos muy interesados en la carne. Hay ciertos requisitos fitosanitarios que se deben cumplir, principalmente por el lado de Costa Rica. En este momento, Uruguay ya completó los formularios y estamos viendo que Paraguay siga el mismo camino para avanzar en el proceso de apertura de mercado”, precisó.

Lea más: Paraguay frente al mundo: radiografía del comercio exterior

De acuerdo con el representante diplomático, en 2024, la balanza comercial entre ambos países registró las siguientes operaciones: Paraguay realizó 49 exportaciones, mientras que contabilizó 77 importaciones.

“Lo que Costa Rica más le compra a Paraguay incluye arroz, medicamentos, almidón, carbón vegetal y alimentos para animales. A la par, lo que nosotros más enviamos hasta aquí son antisueros, prótesis de uso médicos, tecnología, llantas y aparatos de navegación”, detalló.

Remarcó que aunque el intercambio comercial aún “no es tan alto”, se está trabajando en ampliar las relaciones comerciales, en un momento donde Costa Rica ha apostado por sistemas de comercio internacional como el “nearshoring” (relocalización) o el “friendshoring” (reubicación en países aliados).

Comportamiento de la balanza comercial

Según los datos facilitados por la Embajada de Costa Rica en Paraguay, las exportaciones del mercado local al país centroamericano se incrementaron en 30% durante el 2024, mientras que las importaciones registraron una suba de 23%.

Lea más: Promotora de comercio exterior regional de Costa Rica visita Paraguay

En general, las exportaciones desde Paraguay a Costa Rica sumaron US$ 24,26 millones y se destacaron productos como arroz con cáscara (US$ 8, 50 millones), medicamentos (US$ 7,09 millones), almidón de maíz (US$ 0,84 millones) y carbón vegetal (US$ 0,81 millones).

Paralelamente, Costa Rica envío a Paraguay productos por US$ 2,96 millones y resaltaron los antisueros (US$ 0,91 millones) y prótesis de uso médico (US$ 0,67 millones).

De acuerdo con los datos, hay todavía gran espacio de crecimiento en el intercambio de productos entre ambos países. Por ejemplo, los ítems con mayor potencial de exportación de Paraguay a Costa Rica son habas de soja, maíz, medicamentos para la venta al por menor y más.

A su vez, desde Costa Rica a Paraguay se pueden ingresar insecticidas, fungicidas, herbicidas y similares, conductores eléctricos, piñas y más.

Lea más: Comercio exterior: ¿sigue siendo China el principal origen de nuestras importaciones?

Otros ejes para fortalecer relaciones

A la par del comercio, Granados señaló que Costa Rica busca ampliar las relaciones académicas con instituciones de educación superior local, a fin de que estudiantes paraguayos puedan acceder a experiencias educativas y capacitaciones en el país centroamericano.

“Costa Rica posee de las universidades con un ránking más alto en América Latina y tiene convalidación de sus títulos con muchas universidades en Estados Unidos. La idea es que estudiantes paraguayos puedan ir a cursar especialidades o tener alguna experiencia en mi país. Ahora, ya existe intercambio, pero lo que queremos es ampliarlo”, explicó.

Mencionó que en septiembre próximo en el país centroamericano se desarrollará el evento denominado “Costa Rica Trade & Investment Summit”, donde entidades de diversos sectores se exponen a “mucha oferta y demanda” y también marcará presencia el rubro académico, con posibilidades de un “intercambio importante”. Destacó que 4 universidades paraguayas estarán participando y que existe gran expectativa en torno a lo que surja en el evento.

Por otra parte, refirió que buscan afianzar el intercambio entre Paraguay y Costa Rica por medio de producciones audiovisuales. Dijo que su país recientemente se aprobó una legislación que devuelve la inversión fiscal que hagan productoras de películas o de vídeos, que puede resultar un atractivo para productoras locales.

Lea más: ¿Cuánto movilizó el comercio exterior de Paraguay en el 2024?

Buena voluntad

Resaltó finalmente que hay buena voluntad en ambas partes para fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales y cooperaciones entre Paraguay y Costa Rica, un aspecto que consideró clave para avanzar en todos los proyectos que se tienen y se están gestando.

“Lo que ha caracterizado a los más de 100 años de amistad entre Costa Rica y Paraguay es ese interés de ambas naciones en vías de desarrollo de tener lazos de amistad fortalecidos y con oportunidades. Estamos totalmente abiertos a América del Sur y vemos un gran potencial en el mercado paraguayo”, aseguró.