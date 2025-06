Con nuevo estatus sanitario, mejoraría penetración de la carne paraguaya en el mercado internacional

Con el foco puesto en avanzar hacia el estatus de país libre de fiebre aftosa sin vacunación, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) sigue impulsando el debate sobre el futuro de la sanidad animal del Paraguay.

Frente a diversos sectores, ha venido exponiendo los fundamentos institucionales, técnicos y sanitarios que respaldan la hoja de ruta hacia la construcción de un nuevo estatus como país libre de fiebre aftosa sin vacunación. Argumentó que, además de los argumentos técnicos y científicos, esta “conquista” apunta a mejorar la penetración de productos cárnicos paraguayos en los mercados ya abiertos, al igual que facilitar el acceso a nuevos destinos de comercialización.

Así lo indicó el presidente del Senacsa, José Carlos Martin, quien explicó a los medios de prensa que “no se trata de una cuestión de precio” para la carne paraguaya, sino de “mejorar la penetración” de la producción nacional en los mercados que ya están abiertos. Según las proyecciones presentadas por el ente, el país podría generar hasta US$ 200 millones adicionales al año solo en el sector bovino, a partir con un mejor aprovechamiento de la carcasa animal.

Paralelamente, el ente mencionó los costos que actualmente supone el sostenimiento de la inmunización contra la fiebre aftosa. De acuerdo con el análisis económico, de forma directa implica el importe de US$ 16,9 millones anuales, al sumar la vacunación (US$ 6,9 millones), la certificación (US$ 9,5 millones) y el monitoreo (US$ 500 mil).

La construcción de la hoja de ruta

Senacsa aseguró que, desde 2020, ha venido trabajando en su hoja de ruta para avanzar hacia la construcción de un nuevo estatus como país libre de fiebre aftosa sin vacunación. Aseguró que ha comunicado su intención y el plan a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y comentó que se aguardaba los pasos de Brasil, que recientemente cambio de estatus, para definir una fecha.

La propuesta formal del ente sanitario es llegar al estatus de país libre de aftosa sin vacunación en mayo de 2028. Aunque, para alcanzarlo, debe hacer la comunicación oficial a la OMSA el año que viene (2026) entre enero y febrero, con un consenso entre todos los sectores y actores del complejo cárnico.

“Hoy, el 74% de la carne comercializada en el mundo es libre de aftosa sin vacunación. ¿Por qué tenemos que condicionar todo el esfuerzo público y privado a estar en el ‘segundo nivel’? No tiene razón de ser. Implica una pérdida de competitividad muy grande para el país”, señaló Martin.

Estos son los beneficios, según Senacsa

A criterio del titular del Senacsa, el principal beneficio de alcanzar de cambiar de estatus es “la credibilidad país”. Argumentó que Paraguay sería incoherente al sostener la eficiencia de su sistema sanitario, mientras continúa con la inmunización de una enfermedad que ya ha sido erradicada.

“Es incoherente recomendar la vacunación de una enfermedad que no existe. No se trata solo de dejar de vacunar, sino de llegar al estatus máximo que Paraguay se merece, luego de más de 50 años de inoculación”, expresó.

Entre otros beneficios comerciales, además de mejorar la penetración de los productos cárnicos paraguayos en el mercado, Martin apuntó a lograr una comercialización más completa y menos burocrática, con acceso a la exportación de carne con hueso.

“Se va a beneficiar además a otros circuitos de exportación como el sector porcino y el ovino. Hoy tenemos un problema grande con la carne de oveja: se exporta solo la primera mitad del animal; la segunda no se está comercializando por falta de estatus sanitario”, precisó.

Se refirió a que, con la construcción del nuevo estatus, se podría facilitar el acceso a nuevos mercados. “Todo va a ser mucho menos burocrático, pero siempre con controles, por supuesto”, añadió.

Consenso entre todos los actores

Ratificó que, para definir el futuro de la sanidad animal del Paraguay, la institución apunta a agotar las instancias de diálogo entre todo los sectores del complejo cárnico, atendiendo que esta decisión se debe tomar en conjunto.