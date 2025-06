Vacunación antiaftosa: “Cuesta defender técnica y científicamente su sostenibilidad”, explica Senacsa

Con el foco puesto en avanzar hacia el estatus de país libre de fiebre aftosa sin vacunación, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) impulsó el debate sobre el futuro de la sanidad animal del Paraguay y generó posiciones diversas entre el sector productivo y la industria cárnica.

Ayer, jueves, ante los medios de prensa, expuso los fundamentos institucionales, técnicos y sanitarios que respaldan la hoja de ruta hacia la construcción de un nuevo estatus como país libre de fiebre aftosa sin vacunación. Argumentó que, en el contexto local y regional de riesgo considerado “bajo”, sostener la inmunización no solo es inapropiado, sino que carece de argumentos técnicos y científicos.

Así lo indicó el director general de Sanidad Animal del Senacsa, Víctor Maldonado, quien puntualizó en el contexto sudamericano y recordó que Bolivia y Brasil fueron certificados recientemente por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) como países libres de fiebre aftosa sin vacunación, que demuestra cómo el trabajo de vacunación sistemática, la vigilancia activa y pasiva, además de los controles de ingreso y egreso, se puede lograr la erradicación de la enfermedad.

No obstante, puntualizó que “una enfermedad se erradica cuando uno deja de tener intervención directa. Si está erradicado, no necesitas vacunar. Eso es lo que está pasando con Brasil y Bolivia, que llegaron a esa condición de libre de aftosa sin inmunización”, señaló.

Fiebre aftosa: Paraguay ante el escenario regional

Maldonado hizo hincapié en que, a nivel regional, hoy Paraguay está prácticamente rodeado de países libres de aftosa sin vacunación, por lo que se considera que el riesgo externo es “bajo”.

Agregó que la enfermedad infecciosa está distribuida regionalmente en siete “pools virales” o grupos genéticos del virus que circulan en todo el mundo y aclaró que en Paraguay se inocula únicamente contra el serotipo regional, teniendo en cuenta que las otras variantes no tienen implicancia de riesgo en Sudamérica.

“Lo que sostenemos, como institución, es que mantener la vacunación como estrategia de prevención en este escenario es totalmente inapropiado. Nos cuesta mucho técnica y científicamente defender la sostenibilidad, puesto que los países que han logrado la erradicación mediante ese proceso, hoy han cambiado de estatus y estrategia”, mencionó.

Enfatizó en que es “totalmente inapropiado” argumentar que sería un riesgo sanitario para el Paraguay el levantamiento de la vacunación y sostuvo que el escenario internacional ha cambiado, con un riesgo actual considerado bajo. “Es complicado responder por qué vamos a seguir inmunizando contra la aftosa, si nuestro riesgo tanto externo como externo están en una condición de situación despreciable”, subrayó.

Impacto del último brote de aftosa en Paraguay

A su vez, el director general de Servicios Técnicos del Senacsa, el doctor Primo Feltes, recordó cuál fue el impacto real del último brote de fiebre aftosa registrado en Paraguay, que tuvo lugar en 2011.

Según los datos institucionales, aunque en octubre de dicho año se suspendieron las exportaciones por 45 días y como dicta el protocolo, se tomaron inmediatamente en noviembre, que redujo el impacto en las cifras de exportación.

En aquel año, se comercializó proteína roja en el extranjero en torno a US$ 944 millones, con una leve merma frente a los US$ 945 millones del 2010, pero en el 2012 el monto se incrementó hasta US$ 1.075 millones, aproximadamente.

Desde la institución se explicó que, tras el brote, se han reforzado los controles y la respuesta del ente para construir el sistema sanitario del que Paraguay goza actualmente. Además de realizar estudios muestrales en los últimos años a casi 12.227 establecimientos ganaderos, la inmunidad poblacional ha ascendido hasta 95% en los últimos 15 años.

La propuesta del Senacsa

El presidente del Senacsa, José Carlos Martin, puso sobre la mesa que el 85% del ganado bovino en la región hoy está libre de aftosa sin vacunación, siendo Brasil el principal responsable de esta estadística.

Remarcó que todo el trabajo por la calidad y la eficiencia del sistema sanitario local “se cae”, si no podemos avanzar en el siguiente paso: el levantamiento de la vacunación.

“La propuesta del Senacsa es llegar al estatus de país libre de aftosa sin vacunación en mayo de 2028. Para ello, tenemos que hacer la comunicación oficial a la OMSA el año que viene (2026) entre enero y febrero, siempre y cuando se logre el consenso entre la mayoría de los sectores”, explicó.

Expresó que la directiva del presidente de la República es “agotar las instancias de diálogo” entre todo los sectores, atendiendo que el futuro de la vacunación antiaftosa se debe definir en conjunto.