Potencial comercial entre Paraguay y España sería de US$ 14.000 millones

Entre 2008 y 2023, Paraguay recibió inversiones directas de origen español por montos anuales que oscilaron entre US$ 368 millones y US$ 1.036 millones. El pico se registró en 2017, con una leve moderación en los últimos tres años, cuando las cifras se mantuvieron por debajo de los US$ 700 millones anuales.

Los sectores que más atrajeron capital español fueron comercio, transporte, forestal, construcción y productos químicos. A pesar de esta trayectoria, la estabilidad macroeconómica, las oportunidades de infraestructura y el empuje del comercio digital en Paraguay ofrecen incentivos adicionales para una mayor expansión del capital español en el país.

En términos de comercio bilateral, el intercambio ha mostrado una estructura diversificada, pero todavía existe una amplia brecha entre lo aprovechado y el potencial existente. Entre 2021 y 2023, los principales productos que Paraguay exportó a España fueron carbón vegetal (13%), tortas de soja (10,7%), arroz (10,2%) y plantas para perfumería o medicina (8,1%).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También se destacan aceites esenciales, sésamo y chía, despojos animales y carne bovina, que en conjunto representan una canasta diversa de productos agroindustriales con valor agregado.

Lo que Paraguay importa de España

Por el lado de las importaciones, España proveyó al Paraguay, principalmente, perfumes (14%), medicamentos (5%), maquinaria como tractores, además de cosméticos y fertilizantes. Sin embargo, el rubro “Otros” representa el 62% del total importado, lo que evidencia una dispersión de bienes con menor ponderación individual, pero que en conjunto sugieren una base sólida para expansión comercial en nichos específicos.

Lea más: Mientras unos se van, otros llegan: ¿por qué hay españoles que eligen Paraguay para vivir?

Más allá de los flujos actuales, el verdadero potencial está en lo no aprovechado. De acuerdo con los datos de la Agregaduría Comercial de Paraguay en España, el país tiene un margen de exportación sin explotar hacia España de aproximadamente US$ 6.286 millones.

Entre los productos con mayor potencial no aprovechado se encuentran los granos de soja, tortas de soja y maíz, pero también productos con creciente demanda global como carne bovina fresca, cables eléctricos, aceite de soja y arroz.

El espacio para escalar estas exportaciones con valor agregado y mayor volumen resulta clave para ampliar la participación de Paraguay en el mercado europeo.

Del otro lado, el potencial de exportación de España a Paraguay asciende a US$ 7.492 millones, con bienes industriales y tecnológicos liderando la lista. Aceites de petróleo no crudos, teléfonos celulares, vehículos, insecticidas, abonos minerales, computadoras y maquinaria agrícola representan segmentos con alta demanda en Paraguay.

El desafío comercial entre Paraguay y España

Las estimaciones refuerzan que el comercio bilateral puede complementarse de manera eficiente, con Paraguay exportando bienes agroindustriales e importando bienes de capital e insumos industriales.

Lea más: Galicia pacta facilitar trabajo a inmigrantes de Paraguay y otros países

Con aproximadamente US$ 14.000 millones en oportunidades no explotadas entre Paraguay y España, el desafío está en facilitar acuerdos comerciales, mejorar la logística, consolidar cadenas de valor binacionales y fomentar la inversión en sectores de alto impacto. En este contexto, tanto el sector público como el privado pueden desempeñar un rol clave para profundizar una relación comercial con beneficios recíprocos.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.