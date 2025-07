“El ingreso del azúcar al libre comercio regional es inaceptable para el Paraguay”, alertan

Durante la Cumbre del Mercosur celebrada en Buenos Aires, el presidente de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; expresó su intención de incluir a los sectores automotriz y azucarero en la unión aduanera del bloque. El anuncio generó la reacción del Centro Azucarero y Alcoholero Paraguayo (CAAP), que alertó cómo la medida representaría un “golpe severo” a la estructura social, económica y productiva de nuestro país.

“El ingreso del azúcar al libre comercio regional (Mercosur) es inaceptable para el Paraguay, ya que implicaría un golpe severo a la estructura social, económica y productiva del país. La apertura del mercado sin medidas compensatorias, salvaguardas o un cronograma justo de transición afectaría directamente a más de 25.000 pequeños productores cañeros, pilares del sector agrícola nacional y de la economía rural”, explicó a través de un comunicado.

Mencionó que el riesgo de la adopción de la medida no es solo económico, sino también social, debido a que la caña de azúcar y su industrialización sostienen (o emplean) a más de 300.000 paraguayos de forma directa e indirecta, en zonas con alta vulnerabilidad económica y social.

“La competencia desigual con países como Brasil, que gozan de economías de escala, subsidios estatales y ventajas estructurales, arruinaría a miles de familias que viven del trabajo rural”, aseguró.

Piden postura “firme” al Gobierno

El Centro Azucarero y Alcoholero Paraguayo enfatizó en que no se puede construir la integración regional “a costa de los más débiles”. Indicó que la inclusión del azúcar en el régimen de libre comercio dentro del Mercosur, sin la atención de las asimetrías dentro del bloque, equivale a sacrificar el desarrollo rural del Paraguay.

“El Mercosur debe ser una herramienta para igualar oportunidades, no para consolidar desigualdades”, expresó.

Hizo hincapié en que el azúcar paraguayo es más que un producto y se ha convertido en un tejido social, que impulsa el desarrollo de regiones postergadas, produce variedades como la convencional y orgánica, abastece la industria de biocombustibles (etanol) y genera empleo formal, inversiones y soberanía energética. “Desmantelar esta cadena significaría perder décadas de esfuerzo, inversión e inclusión social”, subrayó.

Solicitó además al Gobierno mantener una postura “firme y coherente” en defensa del sector azucarero local.

“El ingreso del azúcar al régimen de libre comercio no es viable ni aceptable para nuestro país en las condiciones actuales. Integrar no puede significar desproteger. Abrir no puede ser sinónimo de perder”, remarcó.