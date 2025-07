Esquema de coima en aeropuerto: apartan a administrador de DNIT

Una comitiva fiscal-policial montó una operación ayer en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi (AISP), en el marco de una investigación relacionada con un esquema de coimas en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), específicamente en la oficina aduanera de dicha terminal aeroportuaria.

El gerente de Aduanas de DNIT, Juan Olmedo, informó que el administrador de su dirección en el aeropuerto, Juan Arroyo, fue apartado del cargo y en su reemplazo asumió el funcionario Aldo González.

Afirmó que la decisión se dio para facilitar a la Fiscalía su proceso de investigación.

Funcionarios de DNIT, identificados

Durante la intervención de ayer, la comitiva fiscal-policial ingresó a las oficinas de la DNIT, donde fueron identificados Arroyo y los funcionarios Francisco Acosta y Jorge Benítez.

Estos no fueron detenidos ni aprehendidos, pero la fiscala a cargo de la investigación, Verónica Valdez, no tomó una decisión definitiva sobre los funcionarios, considerando que la fase inicial de la pesquisa.

Aprehendieron a auxiliar de despacho

El procedimiento de ayer, no obstante, resultó con un aprehendido: Christian Luis Palacios Gómez, un operador de comercio internacional o auxiliar de despacho.

Este no era objetivo de la operación, pero, al momento de la operación, salió huyendo con una mochila, lo que llamó la atención de los intervinientes.

Del poder del mismo se incautó una mochila, en cuyo interior se hallaron G. 22.800.000 y US$ 50.395 en billetes en efectivo. También se encontró en posesión del mismo una cartuchera que contenía US$ 12.046 y G. 1.372.000. Palacios Gómez no pudo explicar el origen del dinero.

Operación infructuosa

Según fuentes de ABC, el procedimiento, sin embargo, fue ineficaz, pues no se logró llegar a los objetivos a causa de una filtración de la operación.

La fiscala indicó que la investigación se inició a raíz de una denuncia relacionada con pedidos de coima que le habrían hecho a un empresario que importa mercaderías desde España, a fin de que se dejaran pasar sus productos sin tener en cuenta el protocolo establecido.