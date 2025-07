Binacionales transfirieron US$ 35,1 millones en junio

El MEF emite cada mes su informe de Tesorería General, en el que detalla los ingresos obtenidos, la distribución de estos ingresos, la asignación de recursos financieros, las transferencias realizadas, entre otros datos.

Con respecto a los ingresos, la cartera señala que en junio, principalmente Itaipú y Yacyretá transfirieron al Tesoro royalties y compensaciones por US$ 35,1 millones.

Según el detalle, ingresaron royalties de Itaipú por US$ 19,7 millones, en concepto de compensación de energía Fonacide/Ley N.º 7264/2024 (Hambre Cero) US$ 13,2 millones y royalties de Yacyretá por US$ 2,1 millones.

Transferencias en el primer semestre

Con esta última transferencia al Tesoro, las binacionales ya ingresaron en el primer semestre US$ 255,9 millones, que comparando con el mismo periodo del año pasado representa 27,4% menos.

El año pasado de enero a junio se transfirió US$ 352,5 millones, atendiendo que Yacyretá pagó en junio US$ 100 millones adeudado por la cesión de energía producida por la central hidroeléctrica.

Los royalties y compensaciones, junto con los otros ingresos que dispone el Tesoro, financian una importante parte del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Estos ingresos se distribuyen entre el gobierno central, que recibe el 50%; los municipios y las gobernaciones departamentales, que reciben el otro 50%.