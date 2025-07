Más recursos para pagar salarios, jubilaciones y deuda

El informe del MEF, emitido en la fecha, detalla los recursos desembolsados por el Tesoro Público para la ejecución del presupuesto y evidencia el aumento del gasto público en el primer semestre del año, en comparación con lo realizado en el mismo periodo del año pasado.

Los fondos transferidos corresponden a recursos del Tesoro, los provenientes de préstamos y emisión de bonos, así como los recursos que generan las instituciones públicas con el servicio que prestan.

Según los datos de la cartera, en el primer semestre se transfirió a las instituciones públicas un total de G. 29,6 billones (US$ 3.897 millones al cambio vigente), que representa un incremento de G. 4,3 billones (US$ 569 millones) con relación al ejercicio anterior.

“Las transferencias realizadas en el primer semestre del 2025, con todas las fuentes de financiamiento, mostraron un crecimiento interanual del 17,1%”, indica el informe.

Dentro de este paquete, los gastos financiados con recursos del Tesoro registran un incremento del 11,2%, debido principalmente a los rubros de servicios personales, deuda, jubilaciones y pensiones, más medicamentos.

Las transferencias realizadas con fondos de créditos registraron un crecimiento de 32,3%, explicado principalmente por el rubro de deuda e inversiones; en tanto que con recursos institucionales aumentaron 24,4%, en los que se observa un importante incremento en los rubros de transferencias.

Servicios personales y jubilaciones

Según los datos del informe referentes a transferencia con todas las fuentes de financiamiento, los servicios personales (salarios y otros beneficios pagados a los funcionarios) aumentaron 6,4%, que representa G. 653.289 millones (US$ 86 millones al cambio vigente) más con respecto al año pasado.

El gasto en servicios personales, de enero a junio, pasó de G. 10,2 billones (US$ 1.344 millones) registrados el año pasado a G. 10,8 billones (US$ 1,430 millones) en el presente ejercicio.

Las jubilaciones y pensiones, que incluyen el pago a adultos mayores, aumentó 10,3%, o sea G. 399.750 millones (US$ 53 millones) más.

Estos pagos pasaron de G. 3,8 billones (US$ 509 millones) registrados el año pasado a G. 4,2 billones (US$ 562 millones) en el actual periodo.

Deuda pública y medicamentos

En cuanto al pago de la deuda pública, el informe da cuenta que se incrementó 44%, equivalente a G. 1,8 billones (US$ más.

Con esto, el monto total abonado pasa de G. 4,1 billones (US$ 539,5 millones) registrado el año pasado a G. 5,9 billones (US$ 776,9 millones) en el semestre del presente ejercicio.

La deuda pública al mes de mayo asciende a US$ 19.026,9 millones, que representa 41,2% del PIB y en comparación con los US$ 18.083,2 millones, equivalente a 40,2% del PIB registrado al cierre del ejercicio fiscal 2024, el monto aumentó US$ 943,7 millones, que representa 5,2% más.

En cuanto a medicamentos, hay una disminución del 26,6% en la transferencia que engloba todas las fuentes de financiamiento de G. 1,7 billones (US$ 228 millones) registrados el año pasado bajó a G. 1,2 billones (US$ 167 millones) en el presente ejercicio, que implica una reducción de G. 462.382 millones (US$ 61 millones).

La mayor transferencia registrada en el 2024 corresponde al pago de deudas atrasadas del Ministerio de Salud, financiadas con recursos provenientes de la Ley N.º 7218/2023 “De Medidas Extraordinarias”, señala el informe.

Con respecto a las transferencias de recursos del Tesoro para medicamentos, registra un aumento de 113,7%, o sea G. 303.841 millones (US$ 40 millones) más.