Justicia “ningunea” a ahorristas estafados en Cooperativa policial Poravoty

Asociados de la Cooperativa Poravoty Ltda, donde Incoop detectó serias falencias y pérdida por más de US$ 35 millones, lamentan que la Justicia no avance en el proceso de investigación a los ex directivos de la entidad, y responsables de la crisis. Buscan recuperar sus ahorros, pero la justicia “les ningunea”, lamentaron