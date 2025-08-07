U12 de Yacyretá: la EBY habló de 60 días para recuperarla, pero pasaron 133

La información se desprende de la programación semanal que publica Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima de Argentina).

Bajo el Título Centrales Hidráulicas/Renovables del programa de la compañía argentina se lee que, “la U12 continúa indisponible, forzada hasta el 08/08”, y que el grupo productor U01 lo hará el 22/08.

Lo llamativo del proceso de reincorporación de la unidad siniestrada de Yacyretá, que más de un observador lo atribuiría a la rutina de la gran central, es que horas después de apagarse el incendio en el transformador de referencia, la EBY, en un comunicado de tan solo siete líneas, sostenía que “el restablecimiento operativo de la unidad” requería “aproximadamente 60 días”.

Lea más: Yacyretá: otra unidad está con serios problemas, según trascendió

El informe oficial, claramente, no se aproximó siquiera al tiempo que requerirían para reintegrar esta unidad a las que están en producción, que superó largamente los 100 días.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Unidad productora 01 desde el viernes 22

La U01, a la que por suerte consiguieron salvar de otro incendio gracias a una oportuna contención del derrame de aceite, seguirá parada hasta el viernes 22 de este mes.