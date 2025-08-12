Funcionarios de ANDE piden que MEF “respete” presupuesto para 2026

Este lunes, funcionarios sindicalizados de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) realizaron una manifestación exigiendo, entre otros reclamos, que el Ministerio de Economía y Finanzas “respete” el presupuesto que presentó la empresa estatal de energía eléctrica para el próximo año.

En conversación con ABC Color, Adolfo Villalba, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la ANDE, comentó que la empresa ya entregó al Ministerio de Economía su previsión de presupuesto para el año 2026.

Ese plan de presupuesto contempla la compra de “materiales de primera necesidad” como fusibles, la contratación de nuevo personal y la compra de nuevos vehículos y maquinaria como grúas o tractores para la limpieza en las franjas de las líneas de transmisión, entre otros ítems, explicó.

“La ANDE ha previsto los rubros, pero tradicionalmente todos los años se hacen ‘tijerazos’ en el Ministerio de Economía”, dijo Villalba. “Buscamos que se respete el presupuesto que mandó la ANDE”.

Piden más personal

Sobre la contratación de personal, afirmó que la ANDE necesita no solo de más técnicos y electricistas, sino que también debe reforzar su plantel de funcionarios administrativos y los que realizan tareas como la recepción de reclamos, que actualmente se ven sobrepasados.

Villalba añadió que se solicitó al Ministerio de Economía una reunión tripartita con la ANDE y el sindicato para conversar sobre aspectos que hacen a la ley de la carrera civil y su impacto en el funcionariado de la ANDE.