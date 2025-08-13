Economía

Por orden de Peña, cierran temporalmente todos los locales de Biggie

“Estamos aquí haciendo lo que el presidente Santiago Peña nos pide”, comenzó diciendo la titular de Sedeco, Sara Irún, en conferencia de prensa para anunciar el cierre temporal de toda la cadena de minimercados Biggie, con más de 200 locales en todo el país, tras el supuesto hallazgo de productos vencidos en 12 sucursales de la empresa. Es una sanción sin precedentes en la historia comercial del país.

Por ABC Color
12 de agosto de 2025 - 17:59
Imagen ilustrativa: una de las tiendas de la cadena Biggie. Existen más de 200 en el país, que emplean a más de 3.500 trabajadores paraguayos.

Mediante una conferencia de prensa, la titular de Sedeco, Sara Irún, y el titular de Dinavisa, Jorge Ilou, comunicaron hoy que todas las sucursales de Biggie deben suspender temporalmente sus actividades tras la inspección de unos 12 locales de la cadena.

Según la funcionaria, se encontraron productos que “ponen en riesgo la vida” de los consumidores, en referencia a productos defectuosos o vencidos en doce locales, según se indicó en la conferencia.

La medida afecta a unos 200 locales de distintas ciudades que emplean a más de 3.500 personas en Paraguay.

Biggie Express es parte del Grupo Azeta, que también integra el multimedio ABC, al cual el propio Presidente le había advertido “cuidadito”, en enero de este año.

La clausura se da a apenas horas de iniciadas las inspecciones, que fueron dispuestas el pasado viernes 8 de agosto.

NOTICIA EN DESARROLLO

