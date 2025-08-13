Por orden de Peña, cierran temporalmente todos los locales de Biggie

Mediante una conferencia de prensa, la titular de Sedeco, Sara Irún, y el titular de Dinavisa, Jorge Ilou, comunicaron hoy que todas las sucursales de Biggie deben suspender temporalmente sus actividades tras la inspección de unos 12 locales de la cadena.
Según la funcionaria, se encontraron productos que “ponen en riesgo la vida” de los consumidores, en referencia a productos defectuosos o vencidos en doce locales, según se indicó en la conferencia.
La medida afecta a unos 200 locales de distintas ciudades que emplean a más de 3.500 personas en Paraguay.
Biggie Express es parte del Grupo Azeta, que también integra el multimedio ABC, al cual el propio Presidente le había advertido “cuidadito”, en enero de este año.
La clausura se da a apenas horas de iniciadas las inspecciones, que fueron dispuestas el pasado viernes 8 de agosto.
NOTICIA EN DESARROLLO