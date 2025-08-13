Por orden de Peña, cierran temporalmente todos los locales de Biggie

“Estamos aquí haciendo lo que el presidente Santiago Peña nos pide”, comenzó diciendo la titular de Sedeco, Sara Irún, en conferencia de prensa para anunciar el cierre temporal de toda la cadena de minimercados Biggie, con más de 200 locales en todo el país, tras el supuesto hallazgo de productos vencidos en 12 sucursales de la empresa. Es una sanción sin precedentes en la historia comercial del país.