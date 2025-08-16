Economía

Obras en arroyo Rosedal: vecinos de Villa Elisa participarán en reunión informativa

El MOPC realizará este jueves 21 una jornada informativa en Villa Elisa sobre la obra de protección de los márgenes del arroyo Rosedal. El proyecto, que prevé una inversión de G. 22.197 millones, busca prevenir inundaciones, recuperar el cauce y generar espacios verdes seguros para la comunidad.

Por ABC Color
15 de agosto de 2025 - 17:41
El proyecto contempla la protección de 832 metros lineales del arroyo.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) organiza una jornada informativa sobre la obra de protección de márgenes del arroyo Rosedal en Villa Elisa. Esto con el objetivo de brindar detalles de la obra, responder consultas y atender las inquietudes de la comunidad.

El encuentro, dirigido a los vecinos, se realizará el jueves 21 de agosto a las 18:00 horas, en el domicilio de uno de los beneficiarios del proyecto. La actividad, impulsada por la Coordinación de Agua Potable, Saneamiento y Obras Hidráulicas (CAPSOH) del Viceministerio de Obras, permitirá a la comunidad conocer los detalles de la intervención y plantear sus consultas e inquietudes.

Lea más: ¿Conoce el arroyo Rosedal de Villa Elisa? Esta es la intervención que realizará el MOPC en el cauce

Además de prevenir inundaciones, busca la recuperación ambiental y paisajística del cauce.
El proyecto contempla la protección de 832 metros lineales del arroyo, desde la avenida Defensores del Chaco hasta su confluencia con el arroyo Fortín. Además de prevenir inundaciones, busca la recuperación ambiental y paisajística del cauce, el impulso del saneamiento integral y la creación de espacios verdes seguros y accesibles para los vecinos.

Esta obra forma parte del Plan Maestro de Drenaje Urbano del Paraguay, elaborado por la CAPSOH, y estará a cargo del Consorcio Emprendimientos del Sur, integrado por las empresas Tecnología del Sur SAE y Nortec SA, con quienes ya se firmó el contrato correspondiente. La inversión prevista asciende a G. 22.197.999.249.

