Obras en arroyo Rosedal: vecinos de Villa Elisa participarán en reunión informativa

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) organiza una jornada informativa sobre la obra de protección de márgenes del arroyo Rosedal en Villa Elisa. Esto con el objetivo de brindar detalles de la obra, responder consultas y atender las inquietudes de la comunidad.

El encuentro, dirigido a los vecinos, se realizará el jueves 21 de agosto a las 18:00 horas, en el domicilio de uno de los beneficiarios del proyecto. La actividad, impulsada por la Coordinación de Agua Potable, Saneamiento y Obras Hidráulicas (CAPSOH) del Viceministerio de Obras, permitirá a la comunidad conocer los detalles de la intervención y plantear sus consultas e inquietudes.

El proyecto contempla la protección de 832 metros lineales del arroyo, desde la avenida Defensores del Chaco hasta su confluencia con el arroyo Fortín. Además de prevenir inundaciones, busca la recuperación ambiental y paisajística del cauce, el impulso del saneamiento integral y la creación de espacios verdes seguros y accesibles para los vecinos.

Esta obra forma parte del Plan Maestro de Drenaje Urbano del Paraguay, elaborado por la CAPSOH, y estará a cargo del Consorcio Emprendimientos del Sur, integrado por las empresas Tecnología del Sur SAE y Nortec SA, con quienes ya se firmó el contrato correspondiente. La inversión prevista asciende a G. 22.197.999.249.

