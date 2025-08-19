EBY evitó pagar US$ 26 millones en dos años

El asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Eduardo González Báez, presentó su informe de gestión durante un acto que contó con la presencia del director ejecutivo paraguayo de la EBY, Lic. Luis Benítez Cuevas, el ministro asesor jurídico de la Presidencia de la República, Dr. Roberto Moreno, el consejero Michel Flores, jefes de áreas y personal de la binacional.

Entre agosto de 2024 y agosto de 2025 la contingencia económica, evitada fue de G. 84.581.044.774 (US$ 11.586.444), mientras que en el periodo agosto 2023-agosto 2024, fue de G. 108.042.239.029 (US$ 14.285.052), que dan un total de 192.613.276.803 (US$ 26.386.750), en dos años de gestión, detallaron.

Eduardo González explicó que entre agosto del año pasado y agosto de este año, la Asesoría Jurídica alcanzó, en el ámbito laboral, un ahorro de G. 38.448.737.601, con acuerdos conciliatorios, sentencias judiciales favorables y levantamiento de embargos judiciales.

Lea más: Pagos de Argentina por cesión de energía paraguaya caen 71%

En el ámbito judicial, el ahorro fue de G. 46.132.308.173, mediante sentencias favorables logradas en ocho demandas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entrega de escrituras

Otro aspecto resaltado fue la entrega a los beneficiarios de 385 escrituras públicas, relacionadas principalmente con las familias relocalizadas en los conjuntos habitacionales construidos por la EBY.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otros 418 trámites notariales para transferencias de inmuebles, poderes, y unificaciones de fincas están en proceso; 171 escrituras finiquitadas de transferencia de inmuebles, además de 34 expedientes en proceso de transferencia de inmuebles.