Video: denuncian inundación en archivo de Catastro

En un video se ve cómo la zona de archivo de lo que sería una de las oficinas de la Dirección de Catastro se inundó a causa de la lluvia que azotó hoy a la capital y a varios departamentos del país. Una de las denunciantes que posteó los videos en sus cuentas de redes sociales es Marta Narvaja, quien ocupó el cargo de Escribana Mayor de Gobierno durante el Periodo 2013-2018.

De acuerdo a la denuncia que realizan los escribanos, esto apeligra los documentos físicos que están en el lugar, los cuales son muy importantes, ya que son planos y expedientes que se presentan sobre toda la tierra de Paraguay.

Además de la situación de inundación de las oficinas, los escribanos del gremio entregaron una nota la semana pasada en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la que denuncian el pésimo servicio de Catastro.

Entre los servicios, denuncian que la página web no se puede utilizar, ya que al seleccionar cualquiera de las opciones, saltan avisos de error. Si bien Catastro insiste en que el sistema está operativo, los escribanos aseguran que no funciona.

Excesiva mora en expedición de certificados

Además, denunciaron la excesiva mora respecto a la expedición de documentos, algunos que supuestamente deberían estar en 48 horas, como los certificados catastrales, ahora tardan de 15 a 20 días en expedirse de manera física.

También denunciaron a Horacio Codas, gerente designado por el MEF, ya que no les recibe, no les atiende ni les da audiencias para tratar todas estas quejas.

Todo este problema en el sistema de Catastro genera un retraso y complicaciones a las escribanías, ya que no pueden hacer una sola escritura de inmueble, transferencia ni hipoteca, debido a la falta del certificado catastral, según denunciaron.

En la red social X, la cuenta oficial del MEF publicó que “El ministro Carlos Fernández Valdovinos destacó al sector privado como motor de inversiones y empleo, y resaltó la importancia de preservar la estabilidad económica y la disciplina fiscal para impulsar el desarrollo” el 6 de agosto último.

Escribanos denuncian pésimo servicio

A la misma, varios escribanos respondieron con capturas de pantalla de como el servicio de la página web de la Dirección Nacional de Catastro no funciona, quejándose de como esto afecta incluso en la recaudación de impuestos, por lo que exigen ser atendidos en su reclamo para poder trabajar.

“Señor Ministro los escribanos queremos ayudar en este proceso de impulsar el desarrollo y atraer inversores, realizando sus escrituras con la mayor celeridad y eficiencia, pero el Servicio Nacional de Catastro hace semanas no funciona o funciona intermitentemente, el tráfico jurídico se halla interrumpido a causa de eso. Ya solicitamos a la dirección del SNC que se habilite la ventanilla física hasta tanto se solucione su sistema, pero no obtenemos respuestas”, escribió Karla Silvero.

“Es imposible seguir avanzando con las inversiones Sr. Ministro. Necesitamos una solución urgente al sistema catastral... no hay certeza ni seguridad jurídica... No se pueden concretar mínimos trámites para culminar los instrumentos públicos que dan vida a los títulos y créditos”, escribió Mónica Quintana.

“Los negocios sobre bienes inmuebles es parte esencial de la economía, Sr. ministro la DGSNC sigue estando a cargo de esta cartera estatal, por favor ocúpese de que su sistema funcione”, escribió Nicodemus Ortigoza Gómez.

“Hace dos años que asumió este gobierno y al que suplicamos que se hagan cargo del pésimo servicio que brinda Catastro y hasta hoy solo obtuvimos promesas. Catastro cada día empeora su servicio y ya es insostenible esta situación”, escribió Lorena Licitra.