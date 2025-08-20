Masivo aumento de turistas en Alberdi para comprar alimentos más baratos

Con el cambio de gobierno en Argentina de Alberto Fernández a Javier Milei y con las medidas económicas que este último implementa desde su administración, aumentó masivamente la cantidad de turistas argentinos que visitan la ciudad de Alberdi para comprar alimentos más baratos, según indicó Miguel Vázquez, presidente de la Cámara de Comercio de Alberdi.

“En promedio, las estadísticas hablan de 700 personas por día que cruzan a Alberdi en temporada baja y hasta 3.000 personas en temporada alta. Pero desde el año pasado el promedio de personas que nos visitan en temporada baja es 1.500, 2.000 personas y 3.000 inclusive hay días, y en temporada alta se triplica, así que estamos de parabienes”, detalló.

Este masivo ingreso desde Argentina se da principalmente por la diferencia de precios que existe actualmente entre los productos del vecino país con los de nuestro país, hecho que años atrás era al revés, cuando miles de paraguayos se surtían de provisiones comprando a precios más baratos de Argentina.

Según Vázquez, este fenómeno de qué compatriotas nuestros que cruzaban a Argentina duró hasta diciembre del 2023, hace dos años, y que los productos más comprados por los paraguayos eran alimentos, bebidas y combustibles.

Variación de precios con cambio de gobierno

El presidente de la Cámara de Comercio de Alberdi, recordó que cuando asumió Javier Milei y aplicó las medidas económicas para estabilizar el dólar respecto al peso argentino, los productos tuvieron un aumento de precios en Argentina de entre 150% y 180%.

“Desde vestimenta, calzado hombre, mujer, accesorios, electrónica, perfumería, teléfonos, prácticamente en todo hay 150%, 180% de diferencia, o sea, el doble o el triple sale en la Argentina el mismo producto. Bebidas, principalmente vino, cerveza y gaseosa, enlatados”, precisó

Agregó que este es un fenómeno histórico que no se veía desde hace 40 o 50 años y que el mismo beneficia no solo a los comerciantes de Alberdi, sino también de Central, Encarnación, Asunción y Pilar, ya que aproximadamente entre 60 y 80 camiones de doble y triple eje, cargados con mercaderías llegan a Alberdi.

Varios medios de comunicación argentinos reportaron sobre la crisis que se vive en Argentina y como cruzan a Paraguay para aprovechar la ventaja de los precios más bajos.