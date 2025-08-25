Funcionarios del MOPC se movilizan en reclamo de viáticos atrasados y equipos de seguridad

Un grupo de alrededor de 100 trabajadores del Departamento de Puentes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se manifestó esta mañana en el edificio central de la institución, en reclamo del pago de viáticos atrasados y la provisión de equipos de seguridad para el desarrollo de sus labores.

La protesta, que se inició a las 10:00 en el primer piso del MOPC, fue acompañada por sindicatos y gremios internos de la cartera. Stella Invernizzi, presidenta de la Asociación de Mujeres del MOPC, explicó que los obreros decidieron no salir de su base hasta que se regularicen los pagos pendientes y se les garanticen condiciones seguras de trabajo.

“Están acá cerca de 100 compañeros de Puentes, que decidieron no salir hasta que se les pague sus viáticos y se les provea de equipos de seguridad”, informó la dirigente.

Lea más: La duplicada ruta Remanso–Falcón aún no se inaugura, pero ya presenta fallas

Exigen respuestas a la ministra

Los trabajadores, además, presentaron una nota dirigida a la ministra Claudia Centurión, en la que exponen una serie de reclamos con el respaldo de seis gremios: el Sindicato de Funcionarios de la Administración Central e Interior del MOPC (SIFUCEIN-MOPC), el Sindicato Unido de Trabajadores del MOPC (SIUTRA-MOPC), el Sindicato Auténtico de Trabajadores del MOPC (SIATRA-MOPC), la Asociación de Mujeres del MOPC (AM-MOPC), el Sindicato de Trabajadores del MOPC (SITRA-MOPC) y el Sindicato de Profesionales Universitarios del MOPC (SIPRU-MOPC).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el escrito, los gremios denuncian la falta de una gestión eficiente en la provisión de recursos, repuestos y equipos de protección, lo que —según afirman— genera serios inconvenientes en la ejecución de proyectos y afecta directamente la calidad de vida de los trabajadores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los puntos del reclamo

Los sindicatos exigen a la ministra Centurión la solución inmediata de cuatro puntos centrales:

Pago de viáticos atrasados: regularizar y agilizar los desembolsos para que los trabajadores de campo puedan cubrir sus gastos básicos de alimentación y alojamiento sin asumir cargas personales. Provisión de repuestos y mantenimiento de equipos: reponer baterías, cubiertas y piezas necesarias para evitar la paralización de maquinarias y retrasos en obras. Entrega de equipos de protección personal: guantes, cascos, chalecos reflectantes, gafas y calzado de seguridad, para reducir los riesgos laborales. Dotación específica al Departamento de Puentes: de arneses colgantes para trabajos en altura, uniformes adecuados y guardapolvos.

“Consideramos que estos puntos son fundamentales para el correcto funcionamiento del Ministerio y para resguardar la integridad de los trabajadores”, señala la nota remitida a la ministra.

Movilización con apoyo sindical

La movilización de hoy contó con la presencia de representantes de todos los sindicatos del MOPC, quienes llamaron a los medios de comunicación a cobrir la movilización y enfatizaron que los reclamos son reiterados, pero que aún no hubo respuestas satisfactorias.

“Es una situación insostenible. Nuestros compañeros siguen trabajando en condiciones precarias, sin equipos de seguridad y sin el respaldo mínimo que debería proveer la institución”, explicó Invernizzi.