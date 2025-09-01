La carne bovina sigue siendo la favorita de los consumidores pese al encarecimiento

La carne bovina sigue siendo la favorita por parte de los consumidores paraguayos, esto pese al incremento de los precios, en alrededor del 22% anual. Esto se notó recientemente en las largas filas que realizaron consumidores para comprar carne más barata en un par de frigoríficos en Luque y Asunción.

Si bien el consumo de carne porcina y aviar no muestra una “aceleración constante”, viene en crecimiento y con la carne bovina ocupando “siempre el primer lugar”, indicó al respecto Gustavo Lezcano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu).

Lezcano comentó a ABC Color que, en base a un estudio reciente realizado en un supermercado local se constató que se registró un aumento de aproximadamente 8% en kilos consumidos.

Destacó que, los costos de la carne tuvieron variaciones importantes, con un encarecimiento cercano al 22% en el último año, pero que igualmente esto no frenó a los compradores. “Los valores de la carne son el tema del momento y están en discusión. No obstante, esto se debe a una cuestión de disponibilidad, ya que la apertura de mercados propició que el mercado interno resienta la oferta de productos”, explicó.

Según Lezcano, los consumidores prefieren mayormente los cortes de parrilla, cuya preferencia aumenta. También se observó un crecimiento en la venta de cortes con hueso, como puchero, paleta y carnaza de segunda.

Acostumbrado a carne de buena calidad

Lezcano indicó que además el consumidor paraguayo está acostumbrado a carne de buena calidad. “En Paraguay, todos los animales que consumimos son jóvenes, lo que hace que la carne tenga buena terneza. Tenemos un público con paladar acostumbrado a productos de calidad, que es prácticamente lo que hoy se encuentra en las góndolas de los supermercados”, dijo

Consultado sobre la importación de carne brasileña, afirmó que no se registra en las góndolas de los supermercados. “Sí aparece en importadores, como un frigorífico que realizó la importación y ofreció un precio bastante interesante”, apuntó. Añadió que, esta es una opción para cubrir posibles faltantes, pero desde los supermercadistas aún no están gestionando importaciones

Sobre la venta de productos “más baratos” impulsados por dos frigoríficos, dijo que si bien considera que bueno dar opciones a los consumidores. Sin embargo, esta situación puede generar una mala experiencia para el consumidor, debido a largas filas y cantidades limitadas de producto.

Ofertas Porã desde hoy

La Capasu pone en vigencia desde hoy, la promoción especial ofertas porã, con descuentos entre el 15% al 45% en productos de la canasta básica, en más de 170 supermercados asociados al gremio.

La promoción especial no incluye carne bovina, pero sí alimentos de primera necesidad para el hogar como alimentos y artículos domisanitarios, que contarán con un distinto especial.

Entre los productos que se agregan a esta promoción se destacan, por ejemplo, carnes de pollo y cerdo, aceites, huevo, entre otros, que forman parte del día a día de las familias nacionales.