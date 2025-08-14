“Inédita” aglomeración frente a frigorífico en Asunción por oferta de carne

Una importante aglomeración de personas se registró este miércoles frente al frigorífico Concepción, ubicado en Asunción, tras anunciar una oferta especial en un corte de carne muy valorado por los paraguayos: G. 19.900 por kilo de costilla.

La fila de clientes se extendió alrededor de toda la manzana.

Varios usuarios señalaron que la situación es “inédita” en nuestro país y compararon con la escasez de naciones en crisis, como Venezuela.

“Asado es un lujo”

Una de las personas en la fila comentó: “No estamos bien, ojalá otras empresas copien esto. También que se pueda hacer esto una vez al mes porque medio imposible es hoy acceder a un asado de los domingos, que ya pasa a ser un lujo”.

El aumento de los precios de los productos básicos ha generado un impacto directo en los hogares, quienes exigen una intervención del Estado.

Críticas a la gestión del presidente Santiago Peña

Algunos clientes aprovecharon la oportunidad para cuestionar la gestión del presidente Santiago Peña, señalando que sus políticas favorecen intereses políticos y empresariales, en lugar de atender las necesidades del pueblo paraguayo.

Una clienta que esperaba en la fila más de dos horas expresó: “Qué pio vamos a estar mejor; porque tenemos hambre es que venimos a formar fila acá para no ir a robar como las autoridades. Ellos con aire y whisky, mientras roban al pueblo paraguayo… Soy colorada, pero estoy muy indignada porque prometió que íbamos a vivir mejor”.

Otros usuarios coincidieron en que la pobreza se ha incrementado durante la actual gestión, superando incluso los niveles de periodos presidenciales anteriores.

El Gobierno de Santiago Peña prometió fiscalizar los precios de la canasta básica, pero hasta el momento no se ha logrado frenar el aumento de los valores en los comercios y mercados de la calle.