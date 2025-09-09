MUVH planea dar subsidio a familias que quieran vivir en el centro de Asunción

El ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, expuso ayer ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso detalles del proyecto de presupuesto que tiene asignado para el ejercicio 2026.

La entidad prevé para el próximo año un presupuesto de G. 745.413 millones (US$ 94,5 millones), monto que refleja una reducción de G. 378.831 millones (US$ 48 millones) o sea - 33,6% con relación al presupuesto 2025.

Uno de los puntos abordados durante la audiencia informativa de la comisión bicameral fue la necesidad de dar soluciones habitacionales a los funcionarios que trabajan en Asunción y que pasarán a ocupar los edificios del gobierno ubicados en el puerto.

Baruja dijo que el MUVH tiene muchísimos terrenos en todo el país, incluyendo el centro histórico de la capital, y que están trabajando en un proyecto para aumentar la cantidad de habitantes en el centro de Asunción.

El centro es el único lugar donde tenés la ventaja de contar con todos los servicios: agua, desagüe cloacal, transporte público, sistema eléctrico, refirió.

“Es un lugar ideal”, aseguró el ministro y detalló que la cantidad de habitantes por metro cuadrado es la más baja de todas las capitales más importantes, por lo que indicó que se debe pensar en aumentar la densidad en Asunción para que sea sustentable el plan piloto para otorgar subsidios.

Plan piloto para otorgar subsidios

Adelantó que el MUVH tiene parte del presupuesto para implementar un plan piloto el próximo año, que consiste en destinar subsidio a aquellas familias que quieran vivir en Asunción.

Explicó que el plan consiste en lo siguiente: a una persona que quiera alquilar un departamento en el centro se le otorgaría un subsidio, por ejemplo, si el alquiler es G. 2.000.000, el subsidio sería 700.000 aproximadamente, de tal modo a que tenga la motivación de vivir en el centro de la capital.

Baruja también mencionó que con el Despacho de la Primera Dama, están trabajando con la Municipalidad de Asunción para que el impuesto inmobiliario del centro sea el más bajo de la capital.

Dijo que actualmente el impuesto del centro es 5 veces más caro que el de las zona del Shopping Mariscal y Del Sol, que en realidad hoy es el centro real de la capital.

En este sentido, señaló que están trabajando con el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y la municipalidad para que el impuesto sea igual que en la zona del hipódromo o de la terminal, que es el más bajo.

“Hoy si tenés un metro cuadrado en el centro pagás cinco veces más que en Villa Morra o en Carmelitas, esa es la realidad”, afirmó.

A su criterio, esta situación ha venido desalentando a las personas a vivir e invertir en el centro, por lo que considera que es correcta la línea que están desarrollando.