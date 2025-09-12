ANDE repara el sistema de alumbrado público

En este contexto, la ANDE publicó ayer que ya reparó 832 artefactos de alumbrado público en San Antonio, Ñemby, Luque, Limpio, Asunción, Fernando de la Mora, Villa Elisa y Lambaré.

“Estas acciones se enmarcan en el Plan de Mejoramiento de la Iluminación Pública, emprendida por la institución, con el objetivo de brindar una mejor iluminación pública que colabore a mejorar la seguridad y ofrecer tranquilidad para transeúntes y pobladores”, destacó.

El plan “SUMAR en tu barrio” busca crear redes comunitarias sólidas para enfrentar la problemática de las drogas, abordando tres ejes fundamentales: prevención, tratamiento y combate. Este proyecto es liderado por el Ministerio del Interior y busca que la ANDE contribuya a una mayor iluminación y seguridad en los espacios públicos donde se implementa este plan.