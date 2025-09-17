Cañicultores marcharían a Asunción si no hay respuesta a pedido de tren de molienda

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, Jorge Denis, representante de la Asociación de Cañicultores de la ciudad de Mauricio José Troche, departamento de Guairá, reiteró la exigencia de los productores de que se termine la construcción del tren de molienda de caña de la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) en esa localidad, donde las obras llevan años paralizadas.

Denis indicó que la construcción está parada desde hace dos años a pesar de que el tren de molienda está casi terminado y solo faltaría un 15 por ciento de la obra. Señaló que la obra tiene un costo total de 28 millones de dólares, de los cuales 6 millones ya fueron desembolsados por el gobierno a la empresa contratada para la construcción.

Reclamos de falta de pagos por parte de la empresa e incumplimientos de plazos resultaron en una prolongada pausa en los trabajos. Recientemente, el gobierno anunció planes para un nuevo proyecto de tren de molienda, que sería presentado mañana en Troche por el presidente de Petropar, Eddie Jara.

Marcha a Asunción

Sin embargo, los cañicultores rechazan el nuevo proyecto e insisten en que el gobierno debe concluir la construcción del tren de molienda que ya está casi terminado.

Denis argumentó que cancelar el contrato por el proyecto actualmente pausado podría costar al Estado una compensación de hasta 50 millones de dólares a la empresa encargada, a lo que debe sumarse un costo aproximado de 25 millones de dólares del nuevo proyecto, lo que considera un gasto innecesario que recaerá sobre la ciudadanía.

El representante de los cañicultores advirtió que, si el gobierno no da una respuesta favorable a su reclamo, los productores marcharán a Asunción.

Dijo que el tren de molienda es clave para asegurar la sostenibilidad de la producción de caña de azúcar, especialmente para los “microproductores”.